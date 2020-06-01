Полный абсурд: как полицейский решил спор пассажиров в автобусе Bakubus – ВИДЕО

Несмотря на то, что в некоторых странах Европы пандемия коронавируса пошла на спад, в Азербайджане в последние дни растет число инфицированных COVID-19. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы знать причину этой печальной статистики. Послабление карантинных мер со стороны многих граждан было воспринято как победа над COVID-19. Улицы и парки снова наводнены людьми, открылись кафе и рестораны, носящих медицинские маски можно пересчитать по пальцам одной руки.

А тем временем главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев в интервью Real TV продолжает бить тревогу, призывая граждан соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. Что интересно, в Баку существует одна государственная компания, которая наравне с безответственными гражданами демонстрирует халатное отношение к соблюдению карантинных мер. Речь идет о транспортной компании Bakubus, находящейся в подчинении Исполнительной власти Баку.

Ранее мы отмечали, что в автобусах Bakubus убрали емкости с дезинфицирующим раствором. Благо на сидениях автобусов Bakubus все еще остаются наклейки о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и сидеть в отдалении друг от друга. Но госкомпания не требует от пассажиров соблюдения социальной дистанции, видимо полагаясь на их ответственность. Да и о какой социальной дистанции может идти речь в часы пик, когда салоны автобусов битком набиты пассажирами. Складывается парадоксальная ситуация, когда с одной стороны Оперативный штаб при Кабмине призывает к соблюдению мер предосторожности, а с другой – государственная транспортная компания Bakubus убирает емкости с дезинфицирующим раствором и развозит пассажиров в большом количестве.

О вопиющей халатности и безответственности свидетельствует случай, произошедшей с нашей читательницей 1 июня около 09:20 в автобусе маршрута № 1, эксплуатируемого компанией Bakubus. Она села в полупустой автобус и доехала до очередной остановки на транспортном хабе «Кёроглу». Здесь в автобус стали заходить пассажиры, и один из них захотел сесть на сидение с наклейкой с предупреждением о соблюдении социальной дистанции. В ответ на это наша читательница вежливо возразила ему, напомнив о мерах предосторожности. Но второй пассажир даже не захотел ее услышать. В дело вмешался водитель и позвал дежурившего на транспортном хабе полицейского. Вместо того, чтобы призвать второго пассажира к соблюдению правил, установленных Bakubus, полицейский сорвал с сидения наклейку и сказал, что на этом месте можно сидеть. Блюститель порядка проигнорировал требование нашей читательницы представиться, как того требует закон, а также не пустил ее запечатлеть на камеру мобильного телефона его хамский поступок.

На этом эта скандальная история не завершилась. В дополнение ко всему водитель автобуса № 1 во время езды стал преспокойно разговаривать по мобильному телефону, хотя правила запрещают ему делать это. Редакция # представляет вниманию читателей данное видео:

Надеемся, что соответствующие органы внесут нашей редакции ясность в эту историю, тем более на приведенном видео запечатлено лицо водителя. Кроме того, в салоне автобуса имеются видеокамеры, которые запечатлели и инцидент с участием полицейского. Эти видеокадры также помогут выявить личность полицейского, сорвавшего наклейку с сидения и нагрубившего нашей читательнице. Было бы желание…