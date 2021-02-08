«Поливать цветы не по карману» — пенсионеры в шоке от подорожания

Под занавес недели глава государства подписал распоряжение «Об индексации трудовых пенсий» с 1 января сего года, которое охватит 1 млн 140 тыс. человек или 93% пенсионеров.

В этом году для индексации трудовых пенсий потребуется дополнительно 441 млн манат, сказали в Государственном фонде социальной защиты (ФСЗН). Согласно годовому приросту среднемесячной номинальной заработной платы в текущем году пенсии будут проиндексированы и увеличены на 11,4%. Пенсионный капитал в страховой части счетов физических лиц будет проиндексирован на уровне, соответствующем годовому уровню индекса потребительских цен на 2020 год, и с 1 января увеличится на 2,8%.

Индексация, т.е. повышение, распространяется на все виды пенсий, которые прописаны в статье 4 «Закона о трудовых пенсиях» — трудовую пенсию, пенсию по случаю потери кормильца и трудовую пенсию по случаю инвалидности, сообщил # депутат ММ Вугар Байрамов. Иными словами, индексация охватит все виды пенсий, но не касается доплат.

«Трудовые пенсии пересматриваются в соответствии с процентным ростом в прошлом году номинальной среднемесячной зарплаты, а пенсионный капитал — в соответствии с уровнем прошлогодней инфляции. И вот учитывая, что официальный прирост зарплат в минувшем году составил 11,4%, на этом уровне будут пересмотрены пособия наших пенсионеров», — сказал Байрамов. Например, если пенсия равна 300 манатов, с 1 января в результате индексации пособие увеличится на 34 маната 20 гяпиков. Соответственно, 400 манатов пособия возрастут на 45 манатов 60 гяпиков.

Председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и соцзащиты населения Гималай Мамишев на пресс-конференции заявил, что повышение пенсий коснется в общей сложности 1 140 000 или 93% пенсионеров. Остальная часть — это лица, которым назначена пенсия на особых условиях. По его словам, повышение будет рассчитываться с первого января наступившего года, а январское повышение выплатят с февральской пенсией. «По индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий Азербайджан сохраняет лидерство среди стран СНГ», — уверен Мамишев.

В отличие от главы ГФСЗ сами пенсионеры более сдержаны в оценках.

«Конечно же, рост пенсий всегда в радость, — сказал корреспонденту # Ядигар Абдуллаев. – Но цены тоже не стоят на месте. С начала года очень сильно подорожали продукты, увеличились цены на воду. Смотрю на ценники в магазинах и не верю глазам. Сначала даже переспрашивал продавцов, думал, не понимаю что-то или плохо вижу. Мне говорят, цена на товаре, а я смотрю и не могу поверить».

Ведь еще вчера, говорит он, литр масла стоил 1.90, а сегодня это же масло продается по 3.20… Яйца стоили 15, а сейчас упаковка из 10 штук 2.90… Цены на молоко поднялись под 3 маната. Подорожали лекарства: «Даже не знаю, как теперь прожить на пенсию в 250 манатов. Разве прибавка в какие-то 20 – 30 манатов поможет, если цены так растут? Конечно же, я и раньше не довольствовался одной лишь пенсией. Дети помогали, кто чем может. Слава Аллаху, который дал мне детей и внуков!».

Азербайджан – страна очень прочных семейных традиций. Пожилые не обходятся одной лишь пенсией, которой по текущим ценам ни на что не хватает. Дети и внуки посильно поддерживают родителей, и на это надеется государство, установившее 230 манатов минимальной пенсии. Однако надеяться на помощь родных приходится не всем и не всегда…

Пенсионерка Людмила Макарова пожаловалась, что пенсию в 300 манатов она дотягивает до конца месяца с большим трудом. Но при виде растущих цен не надеется, что надбавки в 34 маната хватит, чтобы дожить до следующей выплаты.

«Цены выросли очень сильно. Я и раньше с трудом доживала до конца месяца на эти деньги, — сообщила пожилая женщина, — а теперь даже не надеюсь на это. Половину моей пенсии «съедает» коммуналка. Старые окна и двери, худая крыша пропускают холод и приходится топить печь сильнее, чем хотелось бы из соображений экономии. Но даже несмотря на попытки экономить, около 100 манатов уходит на коммунальные услуги». Остальные деньги отнимают лекарства и еда. Новую одежду пенсионерка не покупала давно. Но больше всего беспокоит женщину то, что после повышения тарифов на воду придется отказаться от любимых цветов в небольшом садике перед домом.

«Я очень люблю цветы – они занимают почти все мое свободное время. Но расходы при нынешних ценах на воду уже не потяну. Придется отказаться от сада», — жалуется пенсионерка.

Опрошенные нами пенсионеры хоть и рады индексации пособий, но сокрушаются стартовавшим с начала года марафоном цен на продукты первой необходимости и лекарства. Поводом для беспокойства стало повышение тарифа на воду и перспективы дальнейшего подорожания коммунальных услуг. «За вычетом расходов на коммуналку и лекарства средней пенсии в 300 манатов могло бы хватить, — поведала 70-летняя Фирангиз Аббасова. – Но при сегодняшних ценах на газ и электричество, подорожавшую воду, прожить на пенсию очень сложно».

Наряду с индексацией пенсий, первый месяц этого года отметился рекордным подорожанием наиболее потребляемых продуктов. Дорожает мука, сахарный песок, жидкое рафинированное масло, яйца, крупы и прочий продуктовый ряд. Пандемия запустила маховик подорожания лекарств, растут цены на непродовольственную продукцию. Однако реальных данных об инфляции в январе нет, а правительство никак не комментирует ценовой рост.