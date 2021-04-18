Полиция задержала в Нью-Йорке водителя, бросившего «коктейль Молотова»

Полиция Нью-Йорка задержала водителя из соседнего штата Коннектикут. Мужчина сначала нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора, а потом бросил в полицейских «коктейль Молотова», передает издание Daily News.

Мотивы преступления неизвестны, начато расследование. По информации СМИ, задержанным оказался 44-летний Лайонел Вирджил.

«Когда сотрудники приблизились к машине, он метнул отбеливатель в офицера и дал по газам. Когда они догнали его, он бросил уже «коктейль Молотова», — уточнили в ведомстве.

По информации следователей, фитиль был зажжен, а сам коктейль не взорвался. Попытавшись уйти от преследования, водитель врезался в припаркованный автомобиль.(Газета.Ru)