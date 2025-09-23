В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы дать проехать по улице кортежу главы Белого дома Дональду Трампу, сообщил телеканал BMFTV. По его данным, инцидент произошел накануне, 22 сентября, после выступления Макрона в штаб-квартире ООН. После остановки машины французский президент вышел поговорить с офицером. Полицейский принес извинения и объяснил ситуацию. Подождав несколько минут, Макрон решил позвонить по мобильному Трампу. «Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто», — сказал французский лидер американскому коллеге.

Через несколько минут ожидания улицу открыли, но только для пешеходов. Это вынудило Макрона пешком добираться до французского посольства. По дороге он приветствовал и фотографировался с прохожими, которые его узнавали. Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 22 сентября. На заседании Макрон признал государственность Палестины. Таким образом, Франция стала третьей страной «Большой семерки» (G7) после Великобритании и Канады, которая сделала это. При этом Макрон подчеркнул, что признание законных прав палестинского народа не умаляет прав Израиля. Он также призвал остановить военные действия в секторе Газа.

Ранее Politico писало, что Трамп в нарушение дипломатических правил делится с политиками своим личным мобильным номером и призывает звонить ему напрямую. При этом он любит неформальное общение, которое иностранные лидеры используют, чтобы наладить с ним связь. Макрон воспользовался этим еще на первом сроке Трампа. В итоге, по данным Politico, при встрече два президента могут «побрататься».

«Это было странно-забавно — Трамп растягивал: «Эмманюэль-ль-ль», а Макрон отвечал: «Дональд-д-д», и так по очереди», — рассказывал источник издания, наблюдавший одну из встреч президентов. По словам другого собеседника, тот уровень комфорта, который есть в отношениях двух политиков, позволяет «Макрону иногда быть более жестким» на публике относительно позиции Трампа. При этом французский лидер «ценит отношения, которые они выстроили — в основном в частных беседах», подчеркивал источник.