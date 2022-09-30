В 16 часов в пятницу перед зданием Милли меджлиса прошла несанкционированная акция протеста, организованная активистами партии Народного фронта (ПНФА).

Участники протестовали против законопроекта «О политических партиях».

Задержание участников началось уже за километр до указанного места, Тем не менее, десятки человек небольшими группами смогли придти к зданию парламента.

Полиция стала задерживать участников и вывозить их с места акции. По наблюдению журналистов, около 40 человек.

МВД пока не обнародовало данных о числе задержанных. («Туран»)