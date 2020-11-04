Полиция Словакии предупреждала Австрию, что стрелявший в Вене хотел летом купить оружие

Словацкая полиция предупреждала полицию Австрии о том, что устроивший стрельбу в Вене преступник пытался летом 2020 года купить боеприпасы в Словакии. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на словацкую полицию.

По данным агентства, в Словакии рассказали, что молодой человек пытался купить боеприпасы, однако сделать этого ему не удалось. По имеющейся информации, у него не было разрешения на оружие. В этой связи австрийская сторона была своевременно уведомлена об этом.

В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником террористической группировки «Исламское государство». В полиции считают, что стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

По данным полиции, стрельбу в Вене устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации «Исламское государство», однако уже в декабре 2019 года условно-досрочно вышел на свободу.