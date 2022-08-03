Сегодня, 3 августа, перед зданием МИД Армении ожидается проведение акции протеста против запрета на въезд в страну членов армянской диаспоры.

Как пишет газета «Грапарак», полиция стянула большое количество сотрудников правоохранительных органов, часть из них оцепила здание ведомства.

Напомним, что ранее в ереванском аэропорту «Звартноц» было отказано во въезде члену партии «Дашнакцутюн» Мураду Папазяну, проживающему во Франции. Накануне же в Армению не пустили руководителя офиса партии дашнаков в Нидерландах Масиса Абрамяна и его дочь Сюне Абрамян.