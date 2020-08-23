Полиция назвала ситуацию с протестующими в Портленде бунтом

Протестующие в Портленде (штат Орегон) в субботу вечером бросали в пытавшихся разогнать их полицейских камни и другие предметы. В ответ на это городские правоохранительные органы потребовали в Twitter, чтобы демонстранты разошлись, и назвали сложившуюся ситуацию бунтом.

По информации агентства Reuters, протестующие собрались возле здания, где расположены офисы разных учреждений, в том числе отделение полиции.

«Когда офицеры попытались разогнать незаконную демонстрацию, в них полетели камни, бутылки и другие опасные предметы. <…> Командир объявил это бунтом», — заявила полиция, отметив, что в случае отказа протестующих покинуть территорию против них будут применены слезоточивый газ и ударное оружие, возможны и другие меры.