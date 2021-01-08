Полиция Капитолия подтвердила смерть сотрудника, раненного в беспорядках

Полиция Капитолия США подтвердила смерть своего сотрудника, пострадавшего при беспорядках.
Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN, однако затем правоохранители опровергли эту информацию.
«Приблизительно в 21.30 вечером 7 января сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что полицейский участвовал в подавлении беспорядков 6 января и получил ранения в борьбе с протестующими.(РИА Новости)
| 2021-01-08T10:14:25+04:00 8 января 2021, 12:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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