Полиция Капитолия подтвердила смерть сотрудника, раненного в беспорядках

Полиция Капитолия США подтвердила смерть своего сотрудника, пострадавшего при беспорядках.
Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN, однако затем правоохранители опровергли эту информацию.
«Приблизительно в 21.30 вечером 7 января сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что полицейский участвовал в подавлении беспорядков 6 января и получил ранения в борьбе с протестующими.(РИА Новости)