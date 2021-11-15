Канал стал популярным в августе, когда в нем стали распространяться призывы к проведению различных акций протеста против санитарной политики итальянских властей. В пиковые периоды в нем насчитывалось свыше 40 тысяч участников. В конце сентября администрация мессенджера закрыла группу. Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что канал подстрекает к насилию против врачей, занимающихся вакцинацией, и публикует их личные сведения, что противоречит политике Telegram.