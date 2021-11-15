Итальянская полиция провела обыски у 17 участников закрытого ранее Telegram-канала радикальных противников вакцинации и COVID-сертификатов green pass. Фигуранты расследования обвиняются в подстрекательстве к преступлениям и неповиновению законам, сообщает полиция.
Канал стал популярным в августе, когда в нем стали распространяться призывы к проведению различных акций протеста против санитарной политики итальянских властей. В пиковые периоды в нем насчитывалось свыше 40 тысяч участников. В конце сентября администрация мессенджера закрыла группу. Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что канал подстрекает к насилию против врачей, занимающихся вакцинацией, и публикует их личные сведения, что противоречит политике Telegram.
Как отмечает полиция, круглосуточный мониторинг канала задокументировал «систематическое подстрекательство к применению оружия и совершению серьезных правонарушений против самых высоких должностных лиц, включая премьер-министра Марио Драги». Другими «мишенями» были полиция, врачи, ученые, журналисты и другие общественные деятели.