Полиция Индонезии привлечет главарей преступных группировок для контроля за ношением масок

Правоохранительные органы Индонезии намерены привлечь главарей крупных преступных группировок для контроля за соблюдением правил для борьбы с распространением коронавируса. Как пишет во вторник газета The Jakarta Post, такой план представил в парламенте заместитель руководителя национальной полиции Гатот Прамоно.

«Мы не нанимаем их на службу, а просто привлекаем авторитетных главарей для определенных задач по предотвращению распространения пандемии», — разъяснил полицейский. По его словам, «не секрет, что определенные сферы деятельности, например рынки, парковки, контролируют мафиозные структуры, поэтому они могут также обеспечить соблюдение там определенных правил». В частности, речь идет о ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции.

Одновременно замруководителя полиции подчеркнул, что «сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие будут следить, чтобы члены преступных группировок не нарушали права человека при контроле за жителями».

За последние несколько недель в Индонезии наблюдается неуклонный рост числа инфицированных, а также летальных исходов от осложнений, вызываемых коронавирусом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Джакарте, где с понедельника были вновь введены строгие социально-экономические ограничения. Всего с момента пандемии в стране было подтверждено свыше 221 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,8 тыс. человек умерли.(ТАСС)