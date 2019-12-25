Полиция Боливии призвала Мексику выдать находящихся в ее посольстве экс-министров

Властям Мексики следует выдать находящихся под следствием бывших членов правительства Боливии, которые получили убежище в посольстве страны в Ла-Пасе. Такое мнение высказал во вторник глава полиции Ла-Паса Уильям Кордеро, сообщает ТАСС.

«Я не считаю, что сотрудники посольства Мексики могут чувствовать себя загнанными в ловушку. Им бы следовало сотрудничать с боливийским правосудием и выдать лиц, которые получили убежище на территории дипмиссии», — приводит его слова агентство Agencia Boliviana de Información.

По словам Кордеро, в посольстве Мексики укрываются экс-министр при президенте Хуан Кинтана, экс-министр культуры Вильма Аланока, экс-министр юстиции Эктор Арсе и экс-министр обороны Хавьер Савалета. Как отмечает агентство, бывшие чиновники подозреваются в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

Ранее МИД Мексики выразил обеспокоенность в связи с «чрезмерным присутствием» представителей боливийской разведки и служб безопасности у мексиканского посольства в Боливии.