В Берлине готовятся к провокациям на 8 и 9 мая. Местная полиция запретила демонстрацию российских и украинских флагов возле советских памятников. Об этом сообщает Радио Берлина и Бранденбурга.

Правоохранительные органы намерены пресекать действия, которые могут быть восприняты как оправдание российского вторжения в Украину.

Использовать национальные флаги России и Украины, а также георгиевские ленты, военную форму запретили возле мемориалов СССР в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер Хайде. Помимо этого, около памятников не разрешат исполнять маршевые и военные песни, чтобы обеспечить «достойное почтение памяти павших солдат бывшей Советской армии» в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

Кроме того, полиция запретила делать заявления, «одобряющие, прославляющие или восхваляющие» вторжение России в Украину.

Такое же решение власти города принимали в мае прошлого года. При этом за пределами мемориалов использовать российские и украинские флаги, а также другую символику разрешается. В Берлине действуют закон о свободе собраний. (moscowtimes.ru)