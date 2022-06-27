Полицейские в США переместили 2000 пчел из ресторана в безопасное место, пишет издание UPI. Рой насекомых облюбовал заведение в центре Нью-Йорка, парализовав работу места.

Отряд специально обученных полицейских прибыл на место после звонка сотрудников ресторана. Официанты рассказали, что рой пчел осел на крыше летней веранды, разогнав посетителей. Сами работники не рискнули прогонять насекомых, поэтому вызвали специалистов.

Офицерам удалось без происшествий снять пчел с крыши и перевести их в безопасное место. В полиции сообщили, что теперь насекомые чувствуют себя как дома и, что самое главное, больше не угрожают людям. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Пчелы были перемещены в район, где их навыки опыления будут использованы с пользой», — говорится в официальном заявлении полиции.