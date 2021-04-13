Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе

Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик, он ликвидирован ответным огнем, сообщила полиция.

Полиция получила днем в понедельник сигнал о том, что потенциально вооруженный человек закрылся в школьном туалете. Прибывшие на место полицейские приказали ему выйти из уборной, а когда он отказался, пошли на штурм.