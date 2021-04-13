Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе

Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик, он ликвидирован ответным огнем, сообщила полиция.
Полиция получила днем в понедельник сигнал о том, что потенциально вооруженный человек закрылся в школьном туалете. Прибывшие на место полицейские приказали ему выйти из уборной, а когда он отказался, пошли на штурм.
«Когда офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющимся данным, стал стрелять и ранил офицера. Один из офицеров открыл ответный огонь. Подозреваемый был убит на месте. Его идентифицировали как студента», — говорится в сообщении полиции Ноксвилла.(РИА Новости)
| 2021-04-13T06:56:21+04:00 13 апреля 2021, 10:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss