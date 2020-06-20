Полицейские раздали маски стоящим в очереди

Абшеронским районным отделом полиции принимаются меры по соблюдению требований особого карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники полиции осуществляют особый контроль над районом, учитывая возможную плотность у банков в связи с выплатой пенсий и социальных пособий, а также принимая необходимые меры для защиты социальной дистанции.

Для обеспечения комфорта жителей они устанавливают стулья для соблюдения социальной дистанции, учитывая погодные условия, обеспечивают питьевой водой стоящих в очереди, и раздают маски тем, у кого их нет.