Полицейские раздали маски стоящим в очереди

Абшеронским районным отделом полиции  принимаются меры по соблюдению требований особого карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники полиции осуществляют особый контроль над районом, учитывая возможную плотность у банков в связи с  выплатой пенсий и социальных пособий, а также принимая необходимые меры для защиты социальной дистанции.

Для обеспечения комфорта жителей они устанавливают стулья для соблюдения социальной дистанции, учитывая погодные условия, обеспечивают питьевой водой стоящих в очереди, и раздают маски тем, у кого их нет.

| 2020-06-20T18:15:09+04:00 20 июня 2020, 18:15|12345 (Пока оценок нет)
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