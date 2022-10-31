Организация America First Legal, основанная бывшими сотрудниками администрации экс-президента США Дональда Трампа, запустила радиорекламу, обвиняющую нынешнюю администрацию в расизме по отношению к белым. Об этом пишет издание Politico.

Авторы ролика задаются вопросом «Когда расизм в отношении белых людей стал нормальным?». По их словам, президент США Джо Байден «поставил белых людей последними в очереди на получение помощи от COVID-19», а вице-президент страны Камала Харрис якобы сказала, что «помощь при стихийных бедствиях должна в первую очередь поступать небелым гражданам».

«Либеральные политики блокируют доступ к медицине на основании цвета кожи. Прогрессивные корпорации, авиакомпании, университеты открыто дискриминируют белых американцев», — говорится в рекламе, транслируемой в штате Джорджия, где проходит активная кампания по выборам в сенат и губернатора.

Приславший ролик изданию рассказал, что рекламу также передавали в штате Флорида, расположенном к югу от границы Джорджии.

Politico при этом указывает, что заявление Харрис было неправильно интерпретировано, а комментарий Байдена по поддержке при COVID-19 «проигнорирован», поскольку президент говорил о том, что предприятия, принадлежащие меньшинствам, непропорционально пострадали от экономического кризиса.

Реклама была оплачена организацией America First Legal, которую основал бывший советник экс-президента США Стивен Миллер совместно с другими сотрудниками администрации Трампа: Марком Мидоузом, Мэттом Уитакером и Рассом Воутом.