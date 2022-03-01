Посол от Украины в США Оксана Маркарова обратилась к сенаторам с просьбой об увеличении военной помощи, так как у них заканчиваются припасы и снаряжение, сообщает РИА «Новости» ссылаясь на издание Politico.

«Посол Оксана Маркарова заявила двухпартийной группе сенаторов, что украинские вооруженные силы серьезно нуждаются в припасах и снаряжении», — передает издание, ссылаясь на слова свидетелей этой закрытой встречи.

Источники издания заявили, что посол говорила о потребности Украины в дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия. По словам Маркаровой, у Украины почти закончились ПЗРК Stinger и противотанковые ракеты Javelin, которые будут нужны при обороне Киева.

Также она просила Вашингтон об ужесточении санкций против Москвы.