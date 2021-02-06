«Полагаю, пророссийские силы постараются нанести ответный удар по позициям Зеленского»

Внутриполитическая ситуация в Украине за последние несколько дней претерпела изменения. На фоне судебного процесса над Алексеем Навальным в России, президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против трех телеканалов, отдельных политиков и партий. Все эти телеканалы, партии и политики были пророссийскими, потому и были введены санкции.

Украинский политолог Евген Магда рассказал в интервью # о процессах, которые сейчас развиваются в политическом пространстве Украины.

— Владимир Зеленский своим распоряжением закрыл ряд оппозиционных телеканалов. Как вы оцениваете данное его решение? С чем это связано?

— Необходимое уточнение: президент Зеленский своим указом ввел санкции против трех телевизионных каналов («112.Украина», ZIK и NewsOne) и их формального собственника, парламентария от «ОПЗЖ» Тараса Козака. Решение политически правильное, поскольку эти телеканалы фактически транслировали пропаганду Кремля в Украине. Полагаю, что не обошлось без консультаций с западными партнерами, ведь решение Зеленского публично одобрило, в частности, посольство США в Украине.

Причин этого шага несколько. На поверхности – стремление найти общий язык с администрацией Джозефа Байдена и желание нейтрализовать влияние телеканалов, немало постаравшихся в вопросе уменьшения популярности Зеленского. Кстати, упомянутые телеканалы во время президентской кампании поддерживали именно Зеленского, но после избрания быстро изменили свою политику. Причина проста – Кремлю не нужен независимый и эффективный украинский президент, какую бы фамилию он не носил.

— Ряд аналитиков отмечают, что украинский президент, таким образом, зачищает украинское политическое и информационное пространство от пророссийского влияния. Насколько это верное утверждение?

— Действительно, по гибридной информационной машине в Украине нанесен серьезный удар. Интересно будет дождаться новой социологии, поскольку по данным на начало февраля именно «ОПЗЖ» была наиболее популярной политической силой в стране. Многие ее избиратели были постоянными зрителями телеканалов, оказавшихся под санкциями, и их уход из эфира будет иметь последствия.

Полагаю, что пророссийские силы постараются нанести ответный удар по позициям Зеленского, хотя я скептически оцениваю их возможность провести процедуру импичмента президента – у них не хватает депутатов даже для начала этой процедуры. Правда, справедливо и другое утверждение: далеко не все вещающие в Украине телеканалы с пророссийской повесткой дня попали под санкции.

— Можно ли сказать, что он перед войной зачищает «пятую колонну»?

— Сомневаюсь, что Владимир Зеленский готовится к освобождению оккупированного Донбасса военным путем. Такой сценарий развития событий наши западные партнеры не поддержат. Другое дело, что российские оккупационные войска в ОРДЛО (Оккупированная Россией Донецко-Луганская область) могут активизироваться, заметно обострив ситуацию на востоке Украины. Поэтому одновременно с санкциями против телеканалов руководство Вооруженных Сил начало проверку боеготовности сил на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

— На фоне событий в России и ареста Навального, насколько это было целесообразным решением в плане имиджа демократической Украины?

— Думаю, что приговор, вынесенный в России Алексею Навальному, стал катализатором действий украинских властей против российской инфраструктуры дезинформации. Коллективный Запад отреагировал на него резко, а Украина воспользовалась ситуацией в своих интересах.

Отмечу, что Украина находится в затяжном политическом кризисе, и санкции против телеканалов позволили Зеленскому показать, что он намерен бороться за усиление своих позиций. Это задание для него будет непростым, несмотря на существование монобольшинства в парламенте и управляемое правительство, поскольку популярность президента с момента вступления в должность сократилась в три раза.