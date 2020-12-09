Полад Гашимов, Ильгар Мирзоев и Ибад Гусейнов удостоены звания «Национальный Герой Азербайджана»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики звания «Национальный Герой Азербайджана».

За особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и проявленную при выполнении боевых задач храбрость следующие военнослужащие ВС Азербайджана удостоены звания «Национальный Герой Азербайджана»:

Гашимов Полад Исраил оглу — генерал-майор (посмертно)

Мирзоев Ильгар Анзор оглу —  полковник (посмертно)

Гусейнов Ибад Мовсум оглу — старший сержант запаса.

| 2020-12-09T17:55:36+04:00 9 декабря 2020, 18:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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