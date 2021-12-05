Семидневный показатель заражаемости коронавирусом в Германии снова несколько снизился. Институт имени Роберта Коха сообщил в воскресенье, 5 декабря, что он составил 439,2 случая на 100 тысяч населения по сравнению с 442,7 накануне.

За последние сутки в стране зарегистрированы 42 055 новых случаев инфицирования (это на 2346 случаев меньше, чем неделей ранее), 94 пациента скончались. Таким образом, число летальных случаев в связи с заражением инфекцией SARS-CoV-2 выросло до 103 040.

Число больных ковидом пациентов, находящихся в реанимации, выросло до 4805. В середине ноября власти Германии признали семидневный показатель госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей важнейшим критерием для введения антикоронавирусных ограничений. Последний раз он был обнародован в пятницу, 3 декабря, и составлял 5,52. Максимальной величины за все время пандемии — около 15,5 на 100 тысяч населения — семидневный коэффициент загруженности клиник достиг в рождественский период 2020 года. (DW)