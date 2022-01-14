Давно я не писала про выходящую за пределы их полномочий деятельность «российских миротворцев» на азербайджанских землях. И не потому, что свыклась, приняла как данность, а потому, что все мои потуги нарываются на ветряные мельницы. Российским оккупантам, а их по-иному я никак назвать не могу по целому ряду причин, о которых и я, и мои коллеги по перу писали неоднократно, благо поводов для того «миротворцы» подбрасывают регулярно, мое мнение, мягко говоря, совсем неинтересно.

А власть имущие моей страны, для глаз и ушей которых в первую очередь и предназначены мои излияния, прикинулись слепыми и глухими, ну еще и немыми. Потому как не видеть все выкрутасы русских на нашей земле, направленные против нашей государственности, нормальному и мало-мальски образованному, умеющему читать, смотреть телевизор, слушать радио, копаться в интернете гражданину просто не представляется возможным. А руководителям соответствующих ведомств, поставленных на эти должности, чтобы они защищали интересы своей страны и народа, и подавно.

Чего только, не входящего в их обязанности, более того, на что они даже не имели права, на протяжении более чем года не натворили в Карабахе «миротворцы» — все перечислять суток не хватит. Но о главном напомним, для тех, кто прикидывается слепоглухим:

— превышающая в несколько раз численность введенного в Карабах российского контингента войск;

— несоответствие амуниции и вооружения принятому во всем мире положению о миротворческой миссии (включая тяжелую технику);

— строительство военных городков по типу военных баз;

— создание филиалов множества госструктур РФ;

— обеспечение населения коммунальными услугами;

— заселение подконтрольной себе территории армянами и русскими;

— идеологическая работа по мягкому принуждению и нас, и армян к мысли, что на этих землях отныне хозяева они – это и объявление русского языка вторым государственным после армянского (об азербайджанском, естественно, вообще речи нет), и российский триколор на всех официальных зданиях, и проведение парада победы, и флаг российский длиной в 50 метров, и установка памятников великим российским полководцам и мыслителям, и памятника «воину-освободителю» армян, и открытие «первого православного храма»;

— а о том, что абсолютно все пункты трехстороннего соглашения от 9/10 ноября 2020 года ни армянами, ни русскими не выполняются, и говорить не приходится – Армения так и не капитулировала, армяне не разоружились, Россия продолжает перевооружать и строить армянскую армию, Большой мирный договор все еще не подписан, коммуникации не открыты и т.д. О том же, что продолжается использование аббревиатуры «НКР» и столица называется «Степанакертом» даже на официальном сайте Минобороны России, и упоминать не стоит.

Одним словом, русские в Карабахе ведут себя не как ограниченная группа с обязанностями просто обеспечить мирную жизнь между соседями, завершившими конфликт, а полностью взяли под свой контроль часть карабахского региона, куда почему-то не может поехать ни один азербайджанец, да еще управляют им как одной из губерний Российской Федерации. Ну и про заявления российских парламентариев и генералов, в частности Рустама Мурадова о намерениях остаться в Карабахе и по истечении оговоренного 5-летнего срока, не стоит забывать. Ведь что стоит устроить небольшую провокацию на линии разграничения, чтобы обусловить необходимость продлить срок пребывания «миротворческой миссии»?

И вот сегодня на глаза попался видеоролик — «Росмиротворцы в Карабахе в рамках патриотического воспитания школьников провели интерактивный урок мира» с сопровождающим текстом:

«Российским миротворческим контингентом продолжается работа с общественностью. Сегодня в одной из школ Степанакерта был проведен урок мира, на котором детям рассказали о культуре России и о работе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе».

Заметим, речь идет об общеобразовательной школе им.Сахарова, да, того самого российского академика, жена которого Елена Боннер была армянкой (Алиханян), и они вместе ратовали за отделение Карабаха от Азербайджана.

«Российские миротворцы провели небольшой экскурс в историю создания и деятельности миротворческих сил в России и странах мира, а также рассказали о культуре и обычаях многонациональной России», — говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны России.

А теперь вопросы на засыпку:

— В чьи обязанности входит патриотическое воспитание детей, в данном случае армянских, проживающих на азербайджанской территории, и при чем тут русские?

— Какое отношение «культура и обычаи многонациональной России» имеют к уроку мира?

— Зачем детям знать, в чем заключается работа миротворческого контингента?

— А может еще антиазербайджанские тезисы звучат на этих уроках?

— Почему на вывеске у входа название школы указано на русском, а ниже — на английском языках, или армянский тоже скоро станет в Ханкенди не нужен, как и азербайджанский?

— Но если Нагорный Карабах весь и целиком является территорией Азербайджана и само российское государство на официальном уровне в лице президента этой страны признает территориальную целостность Азербайджана, почему будущих граждан Азербайджана армянской национальности обучают истории России, причем военные?

— Не было бы целесообразно нашим Министерствам образования и культуры на этом этапе хотя бы организовать постоянно действующие выездные бригады в Ханкенди и другие населенные пункты Карабаха, где проживают армяне, и проводить семинары и лекции среди учащихся по ознакомлению с историей и культурой страны, гражданами которой они вскоре должны стать, т.е. Азербайджана?

Вот сопровождение и обеспечение их безопасности российскими миротворцами, если они действительно голуби мира, соответствовало бы их прямым обязательствам.

Ну и в конце отметим, что эта статья предназначена для руководителей наших министерств и ведомств – может начнете заниматься, наконец, своими прямыми обязанностями, возьмете бразды правления на собственных территориях в свои руки? Иначе, в один прекрасный день Россия официально объявит Карабах не только зоной своего влияния, но и своей губернией.