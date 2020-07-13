Пойдут ли с мечом на Баку члены ОДКБ? — четкий ответ Еревану от экспертов стран-союзников по блоку

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Товузском направлении вызвали переполох во всем регионе и сильно обострили ситуацию. На сегодня можно сказать, что конфликт еще не исчерпан, наоборот имеет все тенденции развития и перерастания в полноценный широкомасштабный конфликт.

На этом фоне армянская сторона попыталась инициировать экстренное заседание ОДКБ, которое было отложено на неопределенное время.

Некоторые эксперты отмечают, что добиваясь созыва экстренного заседания ОДКБ, Армения хочет создать прецедент и вовлечь военный блок в карабахский конфликт. С Россией все понятно – она единственный стратегический партнер Армении в блоке. Но, являясь страной-сопредседателем МГ ОБСЕ, она не пойдет на открытое вмешательство в конфликт, понимая, что такой шаг нанесет непоправимый урон влиянию Москвы в регионе. Грузинский урок хорошо помнят и в Кремле.

А как же остальные члены ОДКБ, пойдут ли они с мечом на Баку?

Комментируя данный вопрос #, белорусский эксперт Кирилл Коктыш сказал, что мандат ОДКБ не предусматривает участие войск организации в каких-то боевых действиях, а тем более на постсоветском пространстве.

«Тут речь может идти только о разъединении сил, то есть о миссии, которая разграничила бы зону столкновения. Но опять же, такое решение невозможно без согласования с азербайджанской и армянской сторонами. Сегодняшняя ситуация крайне болезненно воспринимается в России и Беларуси, так как это все родное. Конфликты на постсоветском пространстве и смерти – это всегда трагедия и крайне нежелательная ситуация», — сказал эксперт.

По его словам, Беларусь и другие члены организации могут иметь разные взгляды, но решение в этой организации принимается по принципу консенсуса.

«Это означает, что это будет коллективное решение, а не решение, которое пролоббировано одной из сторон. В данном случае, может возникнуть максимум вопрос о миротворческой миссии и разъединении сил, но ни в коем случае не участия стран ОДКБ на стороне одной из противоборствующих сторон. Это было бы безумием и вряд ли это возможно», — считает аналитик.

Политолог также добавил, что ОДКБ даже в случае проведения спецзаседания, призвала бы руководства Азербайджана и Армении проявить сдержанность и мудрость.

«В такой ситуации очень много эмоций, и любая информация всегда очень тяжело воспринимается. Поднимать вопрос, кто был инициатором обострения, лучше оставить на потом. Хотя, наверное, тут и так понятно, кто инициировал и по каким причинам, потому что одна сторона находится в кризисе, а другая нет. А военное положение дает возможность все скинуть на войну», — добавил он.

Говоря о миротворческих силах ОДКБ, аналитик сказал, что данное решение вряд ли устроит Азербайджан и Армению.

«Никто не хочет, чтобы этот конфликт превратился в полноценную войну, поэтому на этом этапе можно ожидать только призывов и предложения. А если ситуация будет обостряться, то, возможно, ОДКБ будет действовать по-другому. А сегодня все будут, надеяться на то, что мудрости у сторон хватит для того, чтобы не разжечь войну, которая никому не нужна», — резюмировал он.

В свою очередь казахстанский политолог Досым Саптаев сказал, что Казахстан не будет принимать никаких действий, которые могут предоставлять угрозу отношениям с Азербайджаном.

«Потому что Азербайджан является одним из стратегических партнеров Казахстана в рамках Совета тюркоязчных государств, в рамках каспийского региона. Не стоит также забывать, что армяно-азербайджанский конфликт является тем самым замороженным конфликтом, который Казахстан еще в 90-х годах активно призывал разрешить с точки зрения территориальной целостности Азербайджана», — отметил эксперт.

Стоит также добавить, что некоторые представители Армении пытались использовать площадку ОДКБ в играх, связанных с территориальными вопросами, добавил Саптаев.

«В 2016 году один из армянских экспертов предложил исключить Казахстан и Беларусь из ОДКБ и ЕАЭС из-за поддержки Азербайджана. Он тогда говорил о том, что Минск и Нурсултан не поддерживают Армению, в то время как поддерживают тесные отношения с Баку. Сейчас Армения тоже попыталась использовать ОДКБ в защите интересов Армении в ее конфликте с Азербайджаном. Это противоречит уставу ОДКБ. Там указано, что в случае агрессии в отношении одного из членов ОДКБ другие члены должны оказать поддержку, но извините, армяно-азербайджанский конфликт – это несколько иное», — подчеркнул он.

По его словам, карабахский вопрос выходит за сферу деятельности ОДКБ, и здесь ни один из членов ОДКБ не может в той или иной степени выступать в защиту Еревана.

«Давайте исходить из логики. Между Таджикистаном и Кыргызстаном тоже есть территориальные конфликты по границе и совсем недавно были столкновения между странами. Эти страны обе члены ОДКБ. Были также трения между Узбекистаном с Кыргызстаном и Таджикистаном. Узбекистан тоже не член ОДКБ. Но тогда никто не призывал, чтобы другие страны ОДКБ оказывали давление на Узбекистан, потому что, якобы, он мог угрожать другим членам блока. Это геополитическая игра, когда ОДКБ пытаются использовать в этих играх, но это игра довольно опасная», — подчеркнул он.

Аналитик также сказал, что когда был конфликт между Россией и Турцией, представитель Армении, будучи в ОДКБ, заявил о том, что ОДКБ на 100% поддерживает позицию России в конфликте с Турцией.

«Тогда Беларусь, Казахстан и Кыргызстан выразили протест по этому поводу, заявив, что никто не уполномочен выступать с заявлениями от имени других участников ОДКБ, тем более, когда речь идет о таких международных проблемах», — подытожил он.

В свою очередь, российский политолог Григорий Трофимчук добавил, что сейчас звучат мнения о том, что раз бои идут не непосредственно карабахской зоне, то у Армении есть цель втянуть в конфликт ОДКБ.

«Надо сказать, что многие армянские наблюдатели этого и не скрывают, и ждут реакции и прямого вмешательства ОДКБ, чтобы в очередной раз проверить, так сказать, на союзническую надёжность. Руководству ОДКБ такой подход не сильно, я думаю, понравится», — сказал он.

Эксперт считает, что втягивание ОДКБ в войну могло быть выгодно Западу и пояснил: «Скажем, в Сирии Америка просто села на сырьевые скважины. Для того чтобы Запад никуда не вмешивался, надо чтобы исчезло само это политическое понятие в принципе, но пока что до этого очень далеко. И даже выход Трампа из ряда глобальных организаций это не уход, а лишь метод усиленного давления на партнёров. Поэтому выгодна и дестабилизация обстановки в конкретном регионе, на Южном Кавказе. Это делается теми руками, какие дешевле и на данный момент доступнее. Азербайджан уже два года, фактически, толкают на войну, провоцируя через карабахские «инновации» того же Никола Пашиняна. Если регион ослабнет, им легче будет управлять. К тому же, и местное сырьё станет доступнее».

Эксперт также добавил, что Азербайджан не является для ОДКБ врагом, поэтому план (если таковой имеется) по втягиванию этого блока в армяно-азербайджанскую войну не удастся.

«Кто — Армения или Азербайджан, хочет втянуть этот блок в войну, думаю, многие сделают вывод сами, так как это не слишком сложная задача для ума. И ещё. Я уже весной 2018 года сказал, что Никол Пашинян — либерал западного типа, станет большой проблемой для всех, а не только для самого армянского населения. Прежде всего – проблемой для безопасности всего Южного Кавказа», — считает он.

Аналитик также сказал, что если бы вся Армения горой стояла за своего премьера, тогда ситуацию могли бы выдавать в более простой интерпретации: «Азербайджан напал на Армению».

«А вся Армения желала бы победы своему лидеру. Но теперь всё запутывается ещё больше. Без решения проблемы Карабаха, без решения проблемы Пашиняна, ситуация в принципе не может стабилизироваться. Многие внутри Армении будут желать Пашиняну поражений и на внешнем фронте тоже», — сказал аналитик.