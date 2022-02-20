Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что западные партнеры должны направить его стране четкий сигнал о членстве в Евросоюзе.

«Мы призываем партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сказать: «Украина — часть нас, мы являемся единым целым», — заявил он в воскресенье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности на брифинге, который транслировал телеканал «Украина-24«.

По мнению Кулебы, сейчас самое время дать его соотечественникам понять, что Украина станет членом ЕС, а это в свою очередь станет сигналом и для России. «Время принимать решения. В сложной ситуации невозможно без трудных решений», — добавил он. «Нужно четко сказать, что Украина будет членом Европейского союза, и это нужно делать именно сейчас», — подчеркнул еще раз министр.

По словам Кулебы, сейчас даже те страны, которые скептически относились к перспективе членства Украины в ЕС, стали задумываться над этим вопросом.