Как вчера уже сообщало «Зеркало», блок шести турецких оппозиционных партий выдвинул 74-летнего Кемаля Кылычдароглу, лидера главной оппозиционной партии страны, своим единым кандидатом в президенты. Таким образом разрешился политический кризис между главными оппозиционными партиями Турции.

Кандидатуру председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кылычдароглу объявил от имени оппозиционного блока лидер Партии счастья (СП) Темел Карамоллаоглу, который в понедельник принимал лидеров блока в штаб-квартире СП в Анкаре.

Кылычдароглу занимающий пост председателя НРП с 2010 года, будет баллотироваться против президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, которые намечается провести 14 мая.

Напомним, что лидер «Хорошей Партии» Мераль Акшенер покинула союз оппозиционных партий в прошлую пятницу в знак протеста против выдвижения Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом от оппозиции на пост президента Турции. Она предлагала выдвинуть кандидатами в президенты либо мэра Стамбула Экрема Имамоглу, либо мэра Анкары Мансура Яваша, которые также являются членами НРП, т.к. по ее мнению они более популярны среди избирателей, а также потому, что, по результатам опроса общественного мнения, у них больше шансов победить Р.Т.Эрдогана. Э.Имамоглу и М.Яваш положили конец многолетнему правлению Партии справедливости и развития (ПСР) в своих городах на местных выборах 2019 года. По словам М.Акшенер, некоторые опросы общественного мнения показывают, что они пользуются большей общественной поддержкой, чем Эрдоган, и у них больше шансов быть избранными, если будут выдвинуты на выборах в президенты, чем у Кылычдароглу.

Э.Имамоглу и М.Яваш в пятницу отклонили предложение Акшенер объявить свою кандидатуру, заявив, что поддерживают кандидатуру своего лидера К.Кылычдароглу.

Но, в понедельник утром Мераль Акшенер решила вернуться в блок после встречи с Э.Имамоглу и М.Явашем с условием, что два мэра станут вице-президентами, если Кылычдароглу будет избран. Остальные пять лидеров оппозиционных партий приняли это предложение. Таким образом был преодолен политический кризис среди турецкой оппозиции вызванный пятничным демаршем Акшенер.

Напомним, в оппозиционный альянс, помимо НРП и Хорошей партии, входят Партия счастья Темеля Карамоллаоглу, Партия демократии и прорыва Али Бабаджана, Партия будущего Ахмета Давутоглу и Демократическая партия Гюльтекина Уйсала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в понедельник, что всеобщее голосование по кандидатам в президенты и составу парламента состоится 14 мая. Об этом он заявил по итогам заседания кабинета министров.

«Нам надо уже оставить позади этот предвыборный этап и сосредоточиться на ликвидации последствий землетрясений. Проведение выборов 14 мая, как мы уже говорили, даст нам такую возможность. Рассчитываю, что в пятницу, 10 марта, подпишу соответствующее решение — такие полномочия дает конституция, — и на следующий день оно вступит в силу после публикации в официальной газете», — сказал он.