Подстраиваться под изменяющиеся условия: как заработать в сложившейся ситуации?

Меры по частичной социальной изоляции и самоизоляции привели к тому, что многие задумались над тем, какие источники дохода можно найти в данных условиях. Немало людей из-за карантина лишились заработка, но ведь жить на что-то надо.

Психолог-профконсультант Нигяр Гадашева отмечает, что в нынешних условиях трудно сразу найти работу, которая стала бы хотя бы временным источником дохода. Тем не менее, как заявила она #, данная ситуация – хороший повод, чтобы задуматься над тем, на какой деятельности меньше сказываются чрезвычайные ситуации и кризисы.

«Кто сейчас продолжает работать, несмотря на самоизоляцию и социальную изоляцию? Это люди, которые способны трудиться из дома, прежде всего через интернет, а также самозанятые, чья деятельность может протекать и в домашних условиях. В наше время просто необходимо быть продвинутым пользователем компьютера. Даже школьные педагоги, чья деятельность совсем не была связана с компьютерами, перешли в онлайн режим работы. И врачи могут давать какие-то консультации по скайпу, если речь не о чем-то серьезном»,– говорит эксперт.

Сейчас возросла потребность в консультациях психологов по скайпу. Многие боятся выходить из дома и приходить на прием лично, но при этом они нуждаются в психологической помощи.

«Я, как психолог, – отмечает Н.Гадашева, раньше говорила, что не понимаю онлайн консультаций и не смогла бы их проводить, но столкнувшись с угрозой распространения коронавируса, осознала, что данную установку надо убирать, и открывать для себя новые возможности. Такая работа удобна и за ней будущее. Кстати, социальная изоляция заставила родителей задуматься об онлайн образовании своих детей. Хотя многие все еще не готовы его принять, но в каких-то моментах оно может быть палочкой-выручалочкой».

Ситуация с коронавирусом создала как сложности, так и пути для развития. Кризис, по словам профконсультанта, это то, что двигает нас вперед, помогает нам развиваться. Кризисная ситуация влечет за собой изменения, что мы сейчас и наблюдаем.

Что касается самозанятости, то, она подчеркнула, что часто видит сообщения людей, которые пишут, что они как работали, так и работают. Они сидят дома и занимаются тем, что приносит им прибыль. Но многие граждане считают, что работать из дома несерьезно, и нередко спрашивают: «А когда ты найдешь нормальную, настоящую работу?». Для них работа — с утра до вечера работать в офисе или на предприятии. Н.Гадашева выразила надежду на то, что эти стереотипы теперь удастся преодолеть.

«Те, кто специализируются на продажах, поняли, что им нужна служба доставки, страницы в соцсетях. Сейчас все больше граждан делают онлайн покупки, не желая выходить из дома. Эта кризисная ситуация будет способствовать тому, что люди задумаются о вещах, о которых не думали раньше, или относительно которых были негативно настроены», –подчеркнула она.

Угроза распространения коронавируса продемонстрировала важность налаживания собственного производства –от консервов до медицинских масок.

«На онлайн страницах я вижу, как те, кто раньше занимались, скажем, пошивом одежды стали шить и маски, видя их востребованность. Многие вяжут маски. В этой ситуации, –уверена эксперт, – выиграют те, кто умеют быстро реагировать и подстраиваться под изменяющиеся условия и новые вызовы. Надеюсь, что происходящее станет катализатором развития отечественной промышленности»

Конечно, как говорит Н.Гадашева, не все смогут найти работу в сегодняшних обстоятельствах. Взять, скажем, туристическую сферу. Что делать, если границы закрыты и иностранных туристов нет, а наши граждане боятся передвигаться даже в пределах своей местности?

«Видела, что некоторые турфирмы загружали онлайн экскурсии, но не уверена, что кто-то будет готов за них платить, а если такие желающие и найдутся, то их будет мало. Так что есть сферы, в которых придется только переждать кризис. Надеюсь, что вскоре он минует и все вернется на свои места»,– сказала профконсультант.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что людям надо научиться откладывать определенный процент заработанных средств. Тогда в случае непредвиденной ситуации им не нужно будет экстренно искать другую работу. Они смогут прожить какое-то время за счет финансовых запасов, хотя, конечно, придется затянуть пояса. Если ситуация продлится больше месяца, то у многих начнутся серьезные проблемы.

«Быстро освоить новую специальность и найти клиентскую базу совсем непросто. Но можно работать над этим постепенно. В любом случае, –говорит он,– такой опыт пригодится. Сейчас в мире начался экономический кризис плюс на него накладывается эпидемия коронавируса.

Нет такой сферы, которую кризис не затронет, потому чем больше у человека навыков и умений, тем больше шансов на то, что он не останется не у дел в любой ситуации».