Мехмет Яшар Джошкун, один из владельцев Rönesans Residence с 250 квартирами, разрушенной землетрясением в Антакье, был пойман в аэропорту Стамбула при попытке бегства за границу. Стало известно, что сегодня Джошкун пытался вывести из банков крупную сумму денег.

Как сообщает sozcu.com.tr, попытки Джошкуна снять деньги со своих банковских счетов в течение всего дня вызывали подозрения, и сотрудники банка передали свои подозрения вышестоящим инстанциям.

Rönesans Residence, известная как одно из самых роскошных зданий в Хатае и построенная Антис Япы в 2012 году, была полностью разрушена в результате землетрясения.

Сообщается, что Мехмет Яшар Джошкун пытался вылететь в Черногорию.