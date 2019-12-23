Подробности негласной войны

В Армении и оккупированном Нагорном Карабахе продолжается негласная борьба за власть между новой официальной властью и прежней. Сейчас она более всего выражается в судебных перипетиях и обвинениях против двух экс-президентов, символизирующих предыдущую властную команду – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Например, один из деятелей «парламента» в Ханкенди, «руководитель фракции «Демократия» НС Арцаха» Вардгес Багрян готов сделать все от него зависящее для борьбы за свободу первого «президента НКР», и второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Никто не имеет права оставаться в этом вопросе пассивным наблюдателем, заявил Багрян «Новости Армении». Говоря о создании комитета по освобождению Роберта Кочаряна, он сказал: «Не могу говорить обо всех арцахцах, но многие принимают идею создания этого комитета. Я также принадлежу к группе людей, которые подписались за изменение меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна», — сказал Багрян.

По его словам, Кочарян не только преследуется по политическим мотивам, но и находится в статусе заложника: «Здесь уже проблема не только Роберта Кочаряна, здесь вопрос Армении и Арцаха, вопрос существования государства, если мы незаконно, без каких-либо серьезных аргументов держим под арестом президента двух армянских государств».

Понятно, что Багрян является представителем одной из противоборствующих сторон и слова его нельзя воспринимать вне контекста соответствующей пропаганды.

Именно поэтому он заявляет, что «нельзя так поступать с человеком, который внес огромный вклад в развитие двух армянских государств, и особенно Арцаха, в самый тяжелый момент Кочарян взял на себя решение вопроса защиты и безопасности страны. Он был в те года лидером победившей страны. Эта борьба не только за Роберта Кочаряна, но и за справедливость и страну».

По словам этого «депутата», содержание Кочаряна в заключении не делает чести государству, вредит его имиджу, расшатывает судебную систему.

Он попытался нанести удар и по Пашиняну: «Супруга премьер-министра приглашает вице-президента Азербайджана в Арцах послушать мугам и чаепитие, сейчас пытаются все это замазать, скорректировать, что для меня и многих арцахцев неприемлемо».

Тем не менее, эти заявления не помогли. Спустя пару дней, Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего президента, отклонив жалобу адвокатов на отказ суда первой инстанции освободить его под залог.

«Отклонить апелляционную жалобу защиты Кочаряна. Оставить в силе решение суда первой инстанции», — сказала судья Лусине Абгарян, оглашая решение суда.

Во время прений, как передает РИА Новости, адвокат экс-президента Айк Алумян напомнил, что Евросуд по правам человека придерживается той позиции, согласно которой предварительный арест в отношении обвиняемых применяться не должен за исключением тех случаев, когда государство может аргументировать необходимость содержания под стражей.

А уже на следующий день после этого заседания, как передает Арминфо, был задержан сторонник Кочаряна — Варужан Мкртчян, предлагавший свидетелю по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года отказаться за деньги от своих показаний. Эту информацию подтвердила Генпрокуратура РА.

Мкртчян задержан по подозрению в совершении деяния, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 340 УК РА (подкуп или принуждение к даче ложных показаний со стороны организованной группы). По этой статье возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что Варужан Мкртчян пригласил в свой офис в Канакере одного из пострадавших во время событий 1 марта 2008 года, и пообещал ему деньги и высокую должность за отказ от показаний. Соответствующий видеоматериал был затем опубликован Полицией РА.

Но в беседе с журналистами сын Роберта Кочаряна — Левон Кочарян, не исключил вероятности того, что этот инцидент был подстроен.

Напомним, что Роберт Кочарян проходит в качестве обвиняемого как раз по делу о событиях 1 марта 2008 года, когда разгон акций протеста не обошелся без человеческих жертв.

А тут еще и на имущество бывшего президента Армении Сержа Саргсяна наложили арест. Его, напомним, обвиняют в хищении в особо крупных размерах.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.

«На имущество Саргсяна и проходящего по делу главы компании «Флеш» Барсега Бегларяна наложен арест», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию «Флеш», хотя другая компания — «Масхур» — предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

Что ж, может оно все и так. Только ясно, что обо всех этих грехах Пашинян вряд ли стал бы вспоминать, если б не почувствовал, что прежняя команда пытается взять реванш, а следовательно – отстранить его от власти. Негласная война продолжается.