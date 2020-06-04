Подходы к Белому дому перегородили военной техникой

На подступах к Белому дому в Вашингтоне в среду, 3 июня, поставили единицы тяжелой техники, чтобы перегорить подходы к резиденции президента США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, на улице, расположенной напротив Белого дома, размещены два военных грузовика. При этом через пару десятков метров от этих транспортных средств стоит цепочка солдат со щитами, на которых имеется надпись «Военная полиция».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.