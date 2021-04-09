Подготовлен проект поправки в Трудовой кодекс

В результате анализа, проведенного Государственной инспекцией труда, было предложено внести поправку в Трудовой кодекс Азербайджана, заменяющую понятие «среднемесячная заработная плата» словами «средняя заработная плата за месяц».

Об этом заявил начальник Государственной службы инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Фуад Гейдаров.

По его словам, подготовленный проект находится на стадии согласования.

«Средняя заработная плата за месяц похожа на среднемесячную заработную плату. Есть случаи, когда статья 179 ТК предусматривает сохранение понятия средней заработной платы, которая может быть не только за месяц, но и за определенный период — 3-х дневный, 5-дневный. Соответственно и рассчитывается она за этот период. Именно с этой целью мы подготовили проект по разъяснению указанных понятий», — отметил Ф.Гейдаров.