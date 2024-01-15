Израильский футболист, выступавший за турецкий клуб «Антальяспор», Сагив Йехезкель вернулся в Израиль после задержания в Турции. Об этом сообщило радио Kan.

По данным радиостанции, Йехезкель прилетел в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива частным рейсом.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил, что футболист покинул Турцию. «Израильский футболист из клуба «Антальяспора» Сагив Йехезкель по состоянию на 17:15 (совпадает с мск — прим ТАСС) покинул нашу страну. Я хотел бы еще раз заявить, что Турция всегда поддерживает всех угнетенных людей и палестинский народ», — написал политик в Х (ранее Twitter).

14 января израильский полузащитник турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Йехезкель во время матча своей команды против «Трабзонспора» после забитого гола указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида. Это было отсылкой к 100-му дню с начала текущего витка палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года в результате нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. После этого матча футболист был задержан по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти».

15 января турецкие власти решили выпустить Йехезкеля из-под стражи и выслать его из страны. МИД Израиля подтвердил, что в течение дня ожидается прибытие футболиста на родину. Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац выразил мнение, что Турция превратилась в «темную диктатуру», и призвал международные спортивные организации принять меры в отношении турецкой стороны.