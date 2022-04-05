Алишер Усманов подарил Мишелю Платини литографию Пабло Пикассо.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, источники, близкие к экс-президенту УЕФА, подтвердили, что тот получил подарок от Усманова в 2016 году на 61-й день рождения. Однако это оказалась не картина Пикассо «Футбол», как сообщалось прежде, а литография.

Издание The Sunday Times в 2014 году писало, что Платини получил картину от бывшего президента РФС в качестве благодарности за поддержку заявки России на проведение чемпионата мира-2018. Голосование за место проведения турнира состоялось в 2010 году.

Французская судебная полиция заключила Платини под стражу в июне 2019 года и провела обыск в его домах в поисках картины Пикассо. В тот момент литография, находившаяся во втором доме экс-футболиста, не привлекла внимание правоохранительных органов.

В настоящий момент расследование по этому вопросу не проводится, Платини считается невиновным.