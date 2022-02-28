Наркомания не только разрушает жизни наркозависимых и близких им людей. Она имеет целый ряд негативных последствий для общества: усиление нагрузки на систему здравоохранения и, конечно, рост криминала. Недавно страну шокировала кровавая расправа в поселке Гобу Абшеронского района – мужчина перерезал горло своей беременной жене. Ему грозило пожизненное заключение, но суд признал его невменяемым, так как он был наркоманом. В итоге убийцу направили на принудительное лечение.

В прошлом году по данным Госкомстата, были выявлены 6490 человек совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. 36,8% из них это лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. 98,7% лиц, совершивших преступления, были привлечены к уголовной ответственности, а 1,3% в соответствии с законодательством были освобождены от уголовной ответственности.

Наркоманов в стране становится все больше, и это не может не вызывать обеспокоенность. Как заявил СМИ генеральный директор Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения Орхан Джафаров, если в 2019-м количество зарегистрированных наркозависимых в стране составляло 32 921 человек, а в 2020 году — 33 788, то на конец 2021 года этот показатель достиг 34 602 человек.

Наркозависимых женщин и подростков по статистике намного меньше, чем мужчин. За 2019 год зарегистрированы 641 наркозависимая женщина и девять детей, в 2020 году — 618 женщин и девять детей, а в 2021 году — 566 женщин и 14 детей.

Число снятых с учета в течение прошлого года составило 4 789 человек, 4 530 из них были на диспансерном учете, 259 — на профилактическом. Конечно, официальная статистика далека от реальных цифр, ведь многие наркоманы не обращаются за лечением.

Сейчас наибольшей популярностью среди наркоманов пользуются амфетамин и его производные –– синтетические наркотики, которые называют также «паты» или «стекло» («шуше»).

Наркологи предупреждают: чем раньше наркоман обратится за помощью, тем больше вероятность того, что он победит зависимость. Есть разные методы и программы реабилитации, главное тут желание наркомана завязать с употреблением наркотиков. Но мало кто из них признает себя зависимым, говоря, что может бросить в любой момент, когда захочет.

Директор реабилитационного центра Şəfəg, практикующего немедикаментозное лечение наркоманов, Мурад Мамедов считает, что увеличение числа наркоманов связано с тем, что наркотики стали гораздо доступнее, чем раньше.

«В последнее время, как отмечают некоторые пациенты, цена на наркотики существенно снизилась. Наверно, многие видели информацию о том, что наркотики предлагают даже в школах. Также их рекламируют как средство для похудения и бодрости», – говорит он.

По его словам, на наркотики подсаживаются по разным причинам, в частности это может быть связано с детскими травмами. У каждого человека есть своя история химической зависимости. У кого-то это нехватка любви, отсутствие принадлежности к какой-то субкультуре. А вот отсутствие работы, не та работа, не та девушка, отсутствие машины, о которой мечтал и прочее – это все предлоги.

«Употребляет наркотики не только сильный пол. Среди девушек тоже немало наркоманок, которые часто подсаживают на наркотики своих парней. В основном, используют «паты», 8 из 10 пациентов употребляли именно их. На них подсаживаются очень быстро. Они дают иллюзию повышения работоспособности. Человек, употребив такой наркотик, может сделать намного больше работы, но до определенного момента. Потом наступает день, когда он не может делать вообще ничего, то есть достигает дна. У него появляется агрессия, сомнения, он плохо себя чувствует», – рассказывает Мурадов.

По его мнению, важно информировать людей, зависимых от наркотиков, о том, что есть выход.

«При этом больше надо информировать даже не самих наркоманов, а членов их семей, в частности, родителей. Необходимо не только избавлять наркомана от ломки, но и разбираться с причинами, толкнувшими человека на эту дорожку. Только в этом случае лечение будет результативным. К программам реабилитации нужно привлекать и тех, кто испытывали зависимость от наркотиков, но смогли ее побороть, и теперь могут помочь другим», – считает он.