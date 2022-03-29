Одиозный депутат Государственной Думы РФ, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, известный периодическими эксцентричными великодержавными и националистическими заявлениями, проармянской и антиазербайджанской позицией, внес в нижнюю палату законопроект, согласно которому предлагается признавать соотечественниками всех проживающих за рубежом, кто владеет русским языком.

Согласно документу, предлагается признавать соотечественниками лиц, которые владеют русским языком и относятся к народам, исторически проживающим на территории России (что подразумевается под Россией – только РФ, или даже Российская империя, не понятно), а также лиц, чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации. При этом, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, учитывается, что за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. «В этой связи из определения понятия «соотечественник» исключена связь с гражданством СССР», — указывается в документе.

Внесенный в период военного вторжения России в Украину с целью ее оккупации и присоединения к новому союзному государству, что уже является бесспорным фактом, на рассмотрение Госдумы законопроект вызывает больше вопросов, чем ответов. До сих пор, согласно действующему законодательству, статус соотечественника получают граждане России, постоянно живущие за границей, люди, состоявшие в гражданстве СССР и проживавшие на территориях бывших республик союза.

Теперь же предлагается убрать из критериев получения статуса соотечественника требование обладать в прошлом гражданством СССР и проживать на территории его бывших республик. Господин Затулин аргументировал это тем, что «за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР». Т.е., Затулин предлагает считать «соотечественниками» даже тех граждан бывших советских республик, которые родились после объявления их независимости, т.е. русскоговорящих граждан постсоветских стран, родившихся в суверенных государствах.

Документ также предлагает ввести перечень народов, исторически проживающих в России (что подразумевается под Россией – только РФ, или даже Российская империя, снова непонятно). В действующей редакции закона подобный список отсутствует. Депутат предлагает включить в перечень русских как «государствообразующий народ», а также украинцев, белорусов и представителей коренных малочисленных народов России. С украинцами и белорусами уже все ясно, их давно российский имперец считает своими гражданами, но кого имеет он в виду, говоря о «представителях коренных малочисленных народов России»? Если народности, проживающие сегодня в РФ, то они так и так являются гражданами РФ, т.е. соотечественниками. А может он предлагает внести в этот список и все народы, некогда проживающие в составе СССР или Российской империи?

Толковать размытые формулировки законопроекта можно по-разному, особенно учитывая время его внесения на рассмотрение. Закономерно возникают вопросы:

— а не подводится ли основание для причисления проживающих в постсоветских странах всех русскоязычных граждан суверенных государств к «соотечественникам», причем даже родившихся после распада СССР, массовой раздачи им российских паспортов, как то происходило в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Нагорном Карабахе?

— не станет ли новый закон угрозой для суверенитета всех постсоветских республик, дополнительным обоснованием для «собирания русских земель» и возвращения их под крылья имперского орла?

— не нападет ли в один прекрасный день в 04.00 утра Россия на еще одну независимую страну, чтобы защитить теперь «соотечественников»?

Людей с имперским самосознанием в российском руководстве, предостаточно, да и сама русская нация отравлена имперским ядом до основания. Угроза для бывших союзных республик, судя по украинским событиям, существует реальная, и формы для реализации своих намерений Россия придумывает самые разные. И это еще один способ повязать постсоветские страны.