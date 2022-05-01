Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был ранен на территории Украины, вблизи Изюма Харьковской области.

Об этом написал военный журналист и блогер Александр Шульман.

66-летний Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости. Обломок извлечен, опасности для жизни нет. Генерал армии Герасимов и другие офицеры сидели в командном пункте, куда ВСУ нанесли точный удар. По предварительной информации, 20 офицеров погибли.

Телеграм-канал «Вертикаль» сообщает, что начальник генштаба России Герасимов пытается выехать из Изюма, где российская армия несет огромные потери, а их снабжение перебито.

Ранее ВСУ уничтожили более 10 высших российских командиров, в том числе не менее шести генералов. (unian.net)