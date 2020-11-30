Под грузом уроков: будет поставлен вопрос о сокращении объема домашнего задания

Пандемия COVID-19 поставила перед отечественной системой образования новые вызовы, которые поэтапно решаются, но наряду с этим нужно заранее решать вопросы, связанные с возвратом к обучению в школе. Об этом # заявил заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов.

Он отметил, что на протяжении многих лет одним из самых болезненных вопросов для школьников и их родителей был и по-прежнему остается вопрос чрезмерной нагрузки на учащихся, как в стенах учебного заведения, так и дома из-за огромного объема домашнего задания.

«До перехода на дистанционное образование в связи с карантином поступали частые жалобы на то, что школьники, едва придя домой, вынуждены снова садиться за учебники и проводить за выполнением домашнего задания по несколько часов. Это негативно отражалось на физическом и психическом состоянии детей, о чем говорили и некоторые врачи»,– отметил эксперт.

По его словам, из-за перехода в связи с карантином на дистанционное обучение ситуация поменялась.

«На сегодняшний день главное–это безопасность подрастающего поколения. Но если они не ходят в школу, это не означает, что они должны целыми днями бегать во дворе, да еще и без масок, как это часто, к сожалению, происходит. Это более опасно, чем если бы они ходили на занятия, где осуществлялся бы надлежащий контроль. Сейчас, им наоборот, надо давать «домашку», ведь у них стало больше свободного времени, им не надо каждый день собираться в школу и ехать порой на другой конец города. Но важно, чтобы и педагоги не перегибали палку, давая неоправданно много заданий, а потому вопрос нагрузки должен контролироваться. К тому же обучение дома – это временное явление, и хотя при переходе на привычный формат дистанционное обучение все равно сохранится в той или иной мере, нужно уже сейчас подумать о разработке новых образовательных форматов, в том числе новых стандартов объема домашнего задания»,– уверен он.

Во многих странах, как говорит Исрафилов, домашнее задание учащимся не дают вообще, будучи уверенными, что те все, что надо изучат в школе. При правильном подходе к обучению, уроков в стенах учебного заведения действительно должно быть достаточно. Это самый оптимальный вариант, и к нему приходит все больше государств. Можно дать учащимся какое-то легкое задание на дом, но не как сейчас порой по пять заданий по пяти предметам. Причем некоторые задания такие сложные, что и взрослым с высшим образованием оказывается не по силам их выполнить.

Напомним, что еще в прошлом году в Милли Меджлисе был поднят вопрос о необходимости отмены домашних заданий для учащихся начальных классов. Младшеклассники в силу возраста не могут делать задания дома самостоятельно, а значит, родителям нужно бросать все свои дела и заниматься с ними, или нанимать для этого репетитора. Но, как считает эксперт, надо решать вопрос по поводу объема «домашки» и для учеников других возрастных категорий. У детей из-за огромного объема заданного на дом не хватает времени ни на досуг, ни на занятия спортом, ни просто на отдых. Сейчас все сосредоточились только на учебе, а ведь без полноценного отдыха невозможен и полноценный учебный процесс.

«Общественный совет уже давно планировал поднять вопрос по поводу домашних заданий, включил его в план и собирается дать по нему конкретные предложения касательно объема и других моментов. Но из-за пандемии эта тема отошла временно на второй план и была отложена, так как хотелось бы ее обсудить не в онлайн формате. Однако, если пандемия затянется, тогда обсудим ее так, как позволит текущая ситуация, ведь нельзя откладывать этот вопрос до бесконечности»,– говорит эксперт.

По словам Н.Исрафилова, до возобновления занятий в привычном формате, надо будет также поднять вопрос о том, чтобы уроки у учащихся начальных классов начинались позднее, чем сейчас- часов в 9. Это позволит детям высыпаться и быть более сосредоточены на занятиях. Также необходимо, наконец, решить вопрос со школьными автобусами.