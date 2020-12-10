Почему запись разговора Лукашенко и Саргсяна слили в сеть? — Факты прошлого и реалии настоящего

Все уже знают о слитом в Сеть разговоре президента Беларуси Александра Лукашенко с бывшим лидером Армении Сержем Саргсяном в 2016 году. В ней обсуждалось предложение Азербайджана – 5 миллиардов долларов инвестиций за выход Армении из районов вокруг Нагорного Карабаха. Саргсян там упирается.

Но сейчас, после Второй Карабахской войны, весьма интересно представить себе – а как могла бы повернуть история региона, если бы тогда Ереван пошел навстречу предложению? Каких потерь удалось бы избежать? И чего можно было бы достичь? Свою оценку произошедшему выразили в беседе с # известные аналитики.

Политолог Расим Мусабеков:

— Во-первых, я тут хотел бы обратить внимание на такой момент — Серж Саргсян во время неформального диалога конкретно говорит о том, что армяне не собирались вообще освобождать оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха. Что все эти переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ фактически велись с их стороны (да и со стороны сопредседателей тоже) с целью законсервировать конфликт в том виде, в каком он тогда был заморожен. И я думаю, что это очень важно – это очень серьезно оправдывает те действия, которые вынужден был предпринять Азербайджан с целью восстановления своей территориальной целостности.

Второй момент – это то, что офис Сержа Саргсяна не отверг эту запись. Признал, что это факт, но комментировать его отказался.

И, наконец, что касается 5 миллиардов. Я думаю, Серж Саргсян понимал нереалистичность вот этих 5 млрд., и поэтому с такой легкостью заявил, что он готов дать 6 миллиардов, чтобы Азербайджан отказался от 7-ми оккупированных районов. Он произносил эту цифру в момент, когда вообще все валютно-финансовые резервы Армении не превышали и 2 миллиардов долларов, а долги страны достигли уже 7 млрд. долларов. Понятно, что и 5 млрд. никто Армении давать за освобождение наших оккупированных территорий не собирался, и поэтому с такой же легкостью Саргсян готов был обещать 6 млрд. Поэтому, я думаю, денежную сторону тут всерьез принимать не нужно.

Но сам факт того, что все эти годы армянская сторона вела переговоры для проформы, с целью законсервировать осуществленные территориальные захваты, я думаю, полностью подтверждается. Ровно так же, как укрепления, воздвигнутые на тогдашней линии соприкосновения, наглядно демонстрируют, что армяне освобождать оккупированные территории в результате мирных переговоров не собирались. И это, еще раз повторяю, вполне оправдывает предпринятые Азербайджаном силовые действия.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Этот слив был намеренным, конечно же. Скорее всего, он был сделан для того, чтобы дать понять общественному мнению в Армении, что вот эти все годы были годами упущенных возможностей. В принципе, Армения могла бы прийти к нынешним результатам с меньшими потерями 4 года назад. Мало того, что с меньшими потерями, так еще и получив 5 млрд. долларов.

Уже несколько лет назад всем было очевидно, что Армения должна будет вернуть районы вокруг Нагорного Карабаха, но при этом ей еще сулили значительные финансовые вливания. Но прежнее руководство Армении на это не пошло, и фактически отложило решение этого вопроса. Вернее, скинуло этот вопрос на плечи нынешнего руководства, которое, кстати, не менее бездарно подошло к решению этого вопроса.

Так или иначе, информацию эту слил проправительственный армянский канал, и это говорит о том, что нынешняя власть заинтересована представить ситуацию таким образом, будто Саргсян и прежнее политическое руководство Армении, которое сейчас рвется к власти, могли принять ответственное решение, передать Азербайджану эти районы (то, что сделал фактически Пашинян), но на более выгодных условиях. Вот это время со стороны бывшего руководства Армении было утрачено. И Пашиняну уже ничего не оставалось, кроме как пойти на войну с Азербайджаном, поскольку, судя по всему, в период, когда Пашинян был у власти, условия в переговорном процесса поменялись, и не в пользу Армении. Вот как-то так, видимо, они пытаются представить ситуацию.