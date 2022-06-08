Отношения братской Турции с Грецией никогда не были ровными. Не только в начале прошлого века, но и в конце его мы постоянно читали о геополитических многоугольниках (Тегеран — Афины – Ереван — Москва) против Турции с участием Греции.

Поэтому теперь, когда Средиземное море стало центром самых различных геополитических проблем, вовсе не случайно и не удивительно, что отношения двух государств вступили в новый этап напряженности. Но политические наблюдатели предпочитают просматривать отношения между двумя государствами через призму следующего, 2023 года. Возможно, по той простой причине, что Греция всегда проигрывала противостояние с Турцией. Плюс, некоторое время тому назад Анкара переживала схожую проблему с Парижем, даже поговаривали, что дело дойдет до военного противостояния. Но все обошлось, Париж отступил, Анкара вышла и из этого процесса победителем.

Но все-таки, почему 2023 год? Напомним, что через год в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Конечно, из них наиболее важными и примечательными станут президентские выборы. Правящая партия уже объявила своего кандидата. Им станет действующий президент Реджеп Тайиб Эрдоган. Оппозиция еще не объявила своего кандидата, но она намерена создать единый политический фронт против Эрдогана. Что касается различных политических проблем, в том числе противостояния с Грецией, аналитики отмечают, что эти процессы могут увеличить шансы самого Эрдогана и его партии, рейтинг, которых в настоящее время отнюдь не зашкаливают.

Конечно, президент Эрдоган является весьма серьезной политической фигурой. Признаться, в начале его политической карьеры мы относились к нему не совсем однозначно. Причиной были религиозные тенденции в его политике. Но время все расставило по местам, Эрдоган выбрал в союзники не религиозные политические силы, а турецких националистов.

Вдобавок, есть такая поговорка, что политика есть искусство возможного, с невозможными целями увлекаются революционеры и фанаты. С этой точки зрения в карьере Эрдогана не стоит искать какие-то особые, героические страницы. Он сделал, все, что возможно, даже поставил подпись под одним, казалось бы, невозможным – во время Второй Карабахской Войны президент Эрдоган и его страна сделали очень многое для нашей страны.

В настоящее время Турция находится в политической повестке дня благодаря Швеции и Финляндии. И эта проблема в состоянии поднять рейтинг турецкого лидера. Дело в том, что как только Финляндия и Швеция объявили о желании стать членами НАТО, официальная Анкара сразу заявила, что не допустит этого. А причиной является то, что эти два европейские государства поддерживают курдских сепаратистов, принимали санкции против Турции, имеют тесные связи с ПКК.

Ради справедливости надо заметить, что как только был заявлен протест Анкары, официальные Хельсинки и Стокгольм выразили готовность обсудить с Турцией все проблемы. Но пока ничего конкретного нет. Вдобавок, слышны такие «версии», что якобы Анкара в НАТО лоббирует интересы Москвы, что не выдерживает никакой критики. Дело в том, что некоторые политические суждения по поводу отношений Турции и НАТО не менее интересны, чем сказки Андерсена. Известно, что несмотря на тесные отношения с Россией, Турция постоянно поддерживала территориальную целостность Украины, никогда не считала Крым частью России.

А требования Анкары более чем конкретны, и лучше было бы, если Швеция и Финляндия также занимались не дипломатической риторикой, а конкретным делом…