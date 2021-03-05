Почему российские миротворцы вдвое завышают численность вернувшихся в Карабах армян? – Тофик Зульфугаров

Агентство ООН по делам беженцев опубликовало статистику, согласно которой из Армении в Карабах на 26 января 2021 года возвратилось в два раза меньше беженцев, чем об этом заявляли в Минобороны России.

Так, по сведениям, полученным международной организацией от сепаратистов, на автобусах из Еревана в азербайджанский Ханкенди прибыли 24 993 беженца, в то время как российская сторона заявляет о том, что туда вернулось более 50 тысяч армян.

В такой ситуации возникает ряд вопросов, а именно связанные со статистикой Минобороны России, и вообще целесообразностью разговоров о статусе, которые поднимают международные посредники. На все эти вопросы # ответил экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Как мы видим, доверять официальной статистике российской стороны не приходится. Почему бы нам самим не проводить подсчет на этих территориях с помощью различных официальных структур или независимых международных НПО?

— Нам просто нужно поставить пограничников в Лачинский коридор, которые будут нести службу вместе с миротворческой миссией. Тогда мы будем владеть полноценной информацией о количестве населения в Карабахе. Нужно сначала обеспечить контроль на пропускном пункте, а потом на основании этого делать выводы. Я считаю, что первоочередная задача Азербайджана – это установить контроль за прибывающими и отбывающими людьми через Лачинский коридор. Все ответы будут, после установления контроля.

Что же касается населения армян в Карабахе, то начиная с конца 80-ых, когда они считали себя победителями, и до начала второй карабахской войны, оно сократилось в два раза. Президент Азербайджана называл цифру 60-65 тысяч людей, при этом в эту арифметику входит и численность личного состава оккупационного корпуса республики Армения, который насчитывал от 15 до 20 тысяч военных. Исходя из этого, мы понимаем, что даже когда весь контроль был у армян, численность населения в Карабахе не превышала и 60 тысяч человек. После войны, многие армяне поняли, что те, кто не примут гражданство Азербайджана, не будут иметь перспектив для нормального проживания, и поэтому многие из них сейчас возвращаются за своими вещами, чтобы навсегда покинуть Карабах. Поэтому нам сейчас нужно развернуть там деятельность по линии ASAN Xidmet, чтобы они могли свободно и спокойно продать свои дома, а может кто-то купит. Кто хочет жить в Азербайджане, те смогут получить паспорта и жить, а кто нет — продаст свое имущество и уедет.

На мой взгляд, если организовать там данный процесс, то все вопросы будут сняты, и в миротворцах просто не будет нужды. Нам нужно, чтобы армяне Карабаха для себя окончательно решили: жить с паспортом Азербайджана, или уехать навсегда.

— Кочарян говорит о том, что подобный «несправедливый итог может привести к новой эскалации войны»…

— Кочарян может говорить, что угодно. Если вспомнить, все его слова и деяния, то можно утверждать, сегодня не было бы той ситуации, которую мы имеем. Он еще не понял, что армянский народ сделал другой выбор, и никто не собирается заниматься реанимацией мертворожденного проекта миацум, который был подкинут армянскому народу из вне. Мои слова подтверждаются и событиями, которые происходят на центральной площади Еревана. Поэтому, Кочарян пару месяцев поговорит, а потом, увидев всю бесперспективность ситуации, вернется к своим миллионам, миллиардам. А может и поедет в Африку на любимую охоту.

— Почему же российская миротворческая миссия всех вводит в заблуждение, вдвое завышая численность населения армян Карабаха?

— Потому, что конфликт между Арменией и Азербайджаном всегда был для Москвы инструментом воздействия и управления регионом. После победоносных ударов азербайджанской армии, этот механизм был разрушен, и сейчас некоторые силы в России пытаются искусственно воссоздать его. Поэтому, они должны «найти» новый объект для манипуляций, и на эту роль определили армянское население Карабаха. Вот почему, миротворцам приходится в такой грубой форме рисовать цифры.

На самом деле точные данные есть у Верховного Комиссариата по делам беженцев ООН, которыми они поделились, опубликовав упомянутую вами статистику. После войны в лучшем случае туда вернулась половина сбежавших армян, а остальная часть туда не вернется. Это результат той агрессивной политики, которую избрала республика Армения. Мы здесь не виноваты.

— Но тут есть еще один момент. У нас есть подписанное Заявление от 10 ноября, по которому Комиссариат по делам беженцев ООН должен следить за осуществлением процесса возвращения местного населения на эти территории. Как быть в этом случае?

— Никак не быть. Мы им верим и видим сегодняшнюю статистику. Насильно никого туда не вернуть. Армяне или азербайджанцы могут поехать в Карабах и жить там только на добровольной основе. Кто захочет, тот и вернется, под конвоем никого возвращать в Карабах невозможно.

Поэтому я считаю, что армяне туда вернутся только для того, чтобы продать свое имущество. А те, кто захотят там жить, их не будет большинство. Это точно. Нужно создать возможность, как я уже говорил, по линии ASAN Xidmet, чтобы там началась купля-продажа имущества, думаю, армяне только этого и ждут.

— А кто оплачивает расходы миротворцев и Мониторингового центра в Карабахе?

— Интересный вопрос. В связи с тем, что Азербайджан пригласил Россию и Турцию содействовать реинтеграции районов с армянским населением, мне кажется, что Азербайджан оплачивает эту миссию. Посмотрите на характер сил по поддержанию мира. У нас находится ульяновская миротворческая бригада, которая специализирована для международных миссий. Она является не стандартной бригадой вооруженных сил России, а бригадой со специальными функциями. По логике, их оплачивает Азербайджан.