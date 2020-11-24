Почему Путин решил повториться насчет Карабаха?

В воскресенье днем российские СМИ почему-то повторили тот отрывок интервью каналу «Россия», в котором Путин фактически признал Нагорный Карабах неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики», — вот этот отрывок из интервью Путина вновь привели и сетевые издания, и телеканалы, близкие к Кремлю.

Отметим, что это акцентирование внимания на определенном отрывке интервью случилось на следующий день после завершения визита Лаврова-Шойгу в Ереван и Баку.

Что бы это значило? Может ли теперь Азербайджан быть уверенным в том, что через какое-то время и территории, ныне находящиеся под контролем миротворцев, реально перейдут под управление Баку?

Эти вопросы не случайны — ведь до сих пор многие российские издания, тоже лояльные Кремлю, представляют Араика Арутюняна президентом НКР, причем без каких-либо кавычек – как будто так и надо, и после войны вообще ничего не изменилось. Этот «президент» сейчас издает указы о возвращении армянских беженцев в Карабах, об оказании им различной помощи, докладывает об этом Николу Пашиняну.

Как сопоставить тут одно с другим?

На все эти вопросы # ответили известные эксперты трех стран.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Тут определенная проблема в том, что содержание переговоров Шойгу вообще никак не освещалось в русских СМИ. В глазах русских Нагорный Карабах, хоть и в урезанном виде, существует, а главное, сохраняет субъектность — недаром ведь поднимается вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

Хотя понятно, что с точки зрения Баку и Анкары никакого статуса и самого Карабаха как псевдогосударственного образования не существует, но это тактика Москвы. И всё это начинает напоминать ДНР/ЛНР, хотя украинцы потерпели поражение, а азербайджанцы одержали победу.

Вводятся миротворцы/оккупанты, гарантируется неприкосновенность и демилитаризация для всех, кроме этих оккупантов, занятой ими территории. Территории присваивается некий статус и вокруг этого начинаются политические игры. Очень похоже, что с соглашением о русских миротворцах Азербайджан попал именно в такую ловушку.

С моей точки зрения, Баку не надо было соглашаться на путинский ультиматум, если только русские не грозили прямым военным ударом по Азербайджану. Но содержания переговоров я не знаю, потому и не берусь комментировать эту ситуацию в отсутствие каких-либо данных.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Путин через миротворчество в Нагорном Карабахе посылает сигнал международному сообществу, что Россия стоит за мультилатерализм (организация международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами) и за международное право в этом вопросе. Этим самым он укрепляет роль Москвы на международной арене.

Карабах де-юре признается международным сообществом за Азербайджаном. Что будет дальше, пока не известно. Изгонять армянское население из Нагорного Карабаха никто не позволит. Азербайджан сейчас будет искать мирные пути договориться с армянами по поводу этого региона, а для России важно, что без нее на Кавказе ни один вопрос не решается. Главное для Путина — чтобы там не было НАТО.

Политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Для нас важно не то, что Путин говорит о том, что Армения сама не признала НК. Ну, допустим, признала бы она – и что, сразу попала бы под зонтик ОДКБ? Нет.

Важно то, что Путин говорит – весь мир признает и НК, и оккупированные вокруг него 7 районов частью Азербайджана. И он повторяет мысль, что так было, есть, и будет. И в этом смысле важно, что присутствие российских миротворцев вовсе не создает никаких предпосылок для того, чтобы сделать статус НК неопределенным, спорным, или чтобы он оказался признан кем-то в качестве независимого государства.

Наоборот, позиция России как бы подтверждает, что ее миротворцы находятся на суверенной азербайджанской территории. Я думаю, так и надо это понимать, принимать.

И визит Лаврова-Шойгу в Армению и Азербайджан – это, в общем, определенная предпосылка к тому, что когда будут нормализовываться армяно-азербайджанские отношения, Армения вынуждена будет подтвердить при этом, что она признает территориальную целостность и границы АР. По-другому наши отношения нормализованы быть не могут. А это, в общем, требуется, потому что подписанное трехстороннее соглашение касается прекращения огня, а не нормализации межгосударственных армяно-азербайджанских отношений.