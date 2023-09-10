Убежден, что Россию погубит не Украина, не ненавистный враждебный Запад, и даже не природные катаклизмы. Нынешняя Россия развалится на части из-за двух вещей: непомерных имперских амбиций несоразмерных мощи данного государства и пропагандистов, активно поощряемых власть имущими.

До, во время и после 44-дневной мы были свидетелями того, как российские пропагандисты, состоящие на службе армянских и проармянских кругов, из кожи лезли вон, чтобы представить Азербайджан как агрессора, а Армению и карабахских сепаратистов – жертвами.

Ослепленные армянским «золотым тельцом», они открыто поддерживали линию поддержки сепаратизма в Азербайджане, несмотря на то, что официальный Кремль (во всяком случае, на словах) признавал территориальную целостность нашей страны, естественно, включая Карабахский регион. Именно на этих базовых принципах и велись десятилетиями мирные переговоры при посредничестве ныне почившей в бозе Минской группы ОБСЕ.

Однако, как показало затянувшееся время, ни Россия, ни США, ни, тем более, Франция на деле не желали изменения статуса-кво в надежде, что Баку рано или поздно смирится с реальностью.

Но горе-аналитики и политиканы этих стран посчитались: Баку после войны создал новую реальность. Армения подписала акт о капитуляции, после чего премьер-министр этой страны Никол Пашинян, который до войны устраивал пьяные пляски в Шуше, а в Ханкенди говорил, что «Карабах – это Армения, и точка», вынужден был признать Карабах частью Азербайджана.

И вот представьте себе нонсенс: Пашинян признает Карабах территорией Азербайджана, а некоторые российские горлопаны продолжают утверждать обратное. То есть, якобы, они больше ратуют за будущее Армении, нежели главный армянин соседней страны. Фактически все их утверждения, носящие провокационный характер, направлены на срыв мирных переговоров.

Именно поэтому, такие одиозные фигуры российского политико-журналистского бомонда, как Маргарита Симоньян, Арам Габрелянов, Константин Затулин стали персонами нон-грата в Армении.

Впрочем, последние провокации Армении на условной границе с Азербайджаном показали, что этим негодяям и политическому руководству РФ все же удалось задуманное: безвольный и бездарный политик Пашинян пошел у них на поводу, и переговоры в настоящее время находятся в режиме стагнации.

Сегодня вектор внимания российских пропагандистов смещен в сторону Украины, и армяно-азербайджанской тематике уделяется не так уж много времени. Да и то, в контексте взаимоотношений с Россией. И вот буквально вчера известная провокаторша Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения, затронув отношения между Россией и Арменией, высказала оскорбления в адрес Никола Пашиняна.

«Говорила и говорю с самого начала – Пашинян предатель армянского народа. Пашинян – враг России. Это было очевидно с первого дня. И самое ласковое выражение, которым я могу назвать Пашиняна, – эфенди», — сказала она.

Вообще-то, Пашинян – выбор армянского народа. Следовательно, если армяне выбрали его своим вожаком, то они предатели. В принципе, так оно и есть, но в данном случае, речь не об этом.

Даже после поражения в войне его и рейтинг партии «Гражданский договор» оставался достаточно высоким. На досрочных выборах в парламент его партия набрала свыше 53% голосов.

Что касается фразы «Пашинян – враг России», то, на первый взгляд, может показаться, что Армения пытается уплыть из российского фарватера. Но упрямые факты говорят о другом.

В то время, как Запад с каждым разом ужесточает санкции против России, товарооборот между Москвой и Ереваном растет не по дням, а по часам. В мае этого года президент России Владимир Путин на заседании высшего экономического совета ЕАЭС, прошедшем в Москве, заявил, что в Армении фиксируется самый высокий среди стран ЕАЭС темп роста экономики — более 12%.

Заметьте, что внушительный скачок произошел в 2022-2023 годах. Темпы роста «удивительным» образом совпали с началом войны в Украине, а точнее ее следствием. Санкции против России привели к экономическому росту в Армении.

И объяснялся этот «феномен» просто: армяне, пользуясь благосклонностью Запада, решили «кинуть» их и обойти антироссийские санкции.

Не случайно, за прошлый год экспорт из Германии в Армению резко вырос, со 178 млн до 505 млн евро, а из ЕС в целом — почти вдвое. Одновременно экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос почти втрое.

В западной печати неоднократно выходили публикации, в которых говорилось, что США и Европа обеспокоены тем, как Армения помогает России обходить санкции и доставляет в РФ запрещенные товары путем реэкспорта. Кстати, в прошлом году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов из ЕС. Стоит ли говорить, по какому маршруту эти товары следовали потом? Думается, нет.

И вот на фоне всего этого Симоньян утверждает, что Пашинян – враг России. Побольше бы таких врагов.

И последний нюанс. Симоьян, назвав Пашиняна «эфенди», захотела, якобы, задеть Турцию. Ту самую Турцию, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на давление со стороны США и НАТО, продолжает сохранять дружеские отношения с Путиным. Понятно, что в Турции не станут обращать внимание на тявкание российской шавки армянского происхождения. Однако может наступить время, когда Симоньян и ей подобных занесет не в ту степь, и они могут позволить себе нелицеприятные высказывания в адрес Турции или Азербайджана.

Вполне понятно, что это вряд ли будет способствовать укреплению партнерских отношений между нашими странами.

Чуть не забыл. Обращение «эфенди» по-турецки имеет несколько значений: господин, владелец, уважаемый, офицерское звание.

И в период Османской империи к немалым армянам, занимавшим высокие должности, обращались именно так: уважаемый. Но пусть Марго не беспокоится: сегодня армяне не заслужили столь высокого обращения. Пашинян в том числе…