Почему не возбуждено уголовное дело в отношении грубого участкового?

На днях в социальных сетях был распространен видеоролик, в котором сотрудник полиции оказывает грубое физическое давление на сотрудницу салона красоты.

17 февраля 2021 года Министерство внутренних дел распространило информацию об увольнении этого сотрудника полиции.

Как говорится в заявлении, в связи с распространением в социальных сетях видеокадров о грубости человека в полицейской форме против сотрудницы салона красоты, у которой нет защитной маски, проведено расследование.

По итогам расследования факт подтвердился, и за грубое обращение с женщиной участковый инспектор 27-го отделения Ясамальского районного управления полиции Джамал Губадов освобожден от занимаемой должности (https://www.turan.az/ext/news/2021/2/free/Social/ru/1436.htm)

Как заявил «Зеркалу» адвокат Эльмар Сулейманов, согласно статье 309.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц, наказывается штрафом в размере от тысячи до двух тысяч манатов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

«Как видно из распространенного видеоролика в данном случае речь идет о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», — считает адвокат.

Почему же Министерство внутренних дел не привлекло своего сотрудника к уголовной ответственности за применение силы в отношении женщины, ограничившись лишь его увольнением?

Для получения ответа мы обратились к главе пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшаду Гаджиеву.

«Так как нанесение телесных повреждений не имело место, то о привлечении к уголовной ответственности Джамала Губадова не может быть и речи», — заявил нам глава пресс-службы Главного управления полиции.

«Прежде чем утверждать, что действия сотрудника являются уголовно – наказуемыми, нужно расследовать все обстоятельства данного дела», — считает адвокат, член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев.

При этом он отметил, что в любом случае участковый инспектор Джамал Губадов должен быть привлечен к административной ответственности за хулиганство.