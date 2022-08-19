О ситуации в Украине рассказал в интервью # украинский политолог Николай Назаров:

— Сейчас Россия фарсированно готовится провести референдумы на новых оккупированных территориях. Чем собирается отвечать этому Украина? Ведь после того, как Россия признает эти территории своими, ситуация изменится.

— В начале лета РФ дала отмашку на подготовку к проведению референдумов на оккупированных территориях Украины, но на тот момент они явно рассчитывали захватить большие территории – всю Херсонскую и Запорожскую области. Но динамика наступления спала, в том числе за счет поставок вооружения Украине. Сегодня мы слышим о планах РФ провести референдумы на оккупированных территориях 11 сентября. Но российские блогеры отмечают, что, скорее всего, это сделать невозможно в силу очень слабой организации оккупационных администраций — они просто не смогут подготовить процесс голосования. Потому в сентябре, скорее всего, референдумов не будет, либо они пройдут на территориях, которые РФ более-менее надежно контролирует и может обеспечить относительную безопасность (Луганская область).

Президент Украины В.Зеленский заявил, чт о вступив на путь проведение референдумов в Украине, РФ закроет возможность для переговоров, по сути подтвердив, что пришла оккупировать Украину. Соответственно, Украина будет делать все, чтобы незаконные референдумы не были проведены на территории Украины, а в случае их проведения, безусловно, не признает их результаты и будет призывать к дальнейшим санкциям и давлению на РФ.

— Многие украинские эксперты отмечают, что украинские ВС скоро пойдут на контрнаступление в херсонском направлении. Готов ли Киев провести такую широкомасштабную операцию? Получил ли он от Запада нужные вооружения?

— Контрнаступательная операция н а юге Украины в широком смысле уже происходит. Как уже было сказано военными, вооружения у Украины пока недостаточно, чтобы реализовать такую операцию – будут большие потери. Сейчас ВСУ ударами по складам и аэродромам в Крыму формируют контуры будущей битвы (shapingactions). Идеальная ситуация – противник будет вынужден покинуть занимаемые позиции на юге, так как не сможет обеспечить логистику (по примеру острова Змеиный). Полагаю, что это приоритетный сценарий, которые сохранит жизни большому количеству украинских военных. Но уверен в том, что есть и другие сценарии, которые предполагают наступательные действия в случае отказа противника реализовать «жест доброй воли».

— К слову, о Западе. Мы видим неоднозначную политику со стороны отдельных членов ЕС, в том числе и от Германии. Как вы считаете, чего они ждут, задерживая поставки Украине достаточного количества тяжелой техники?

— Мы уже как-то обговаривали с вами тот момент, что страны ЕС имеют разные интересы в этой в ойне, конкретно Германия до войны имела весомые энергетические и эк ономические интересы в РФ. Несмотря на это, замечу, Германия все же передает Украине военную тех нику: реактивные системы залпового огня Mars II, САУ Panzerhaubitze 2000, зенит ные танки Gepard, также ожидается поставка ППО IRIS-T ближе к сентябрю. На днях Посол Германии в Украине А.Фельдгузен в интервью четко сказала, что Германия придерживается своих обязательств и передаст Украине все вооружение, которое пообещала. Стоит отметить, что немцы передают военную технику в очень ограниченном количестве, но это можно объяснить кардинальным сокращением вооружения после 1945 года и неготовностью к войне в XXI веке. Проблема не в том, что Германия или другие страны ЕС не хотят передавать Украине вооружение, а в том, что его нет у них в достаточном количестве. Они ведь не могут передать все, что у них есть. Потому США, которые последние десятилетия вооружались массово, а также делали ставку на высокоточное оружие – партнер, который действительно может способствовать изменению правил игры в этой войне. Хорошим примером может служить высокоточное РСЗО HIMARS, которые серьезно бьют по логистике и управлению противника, таким образом останавливая их продвижение на поле боя.

— Почему еще не зароботал ленд-лиз?

— Ленд-лиз полноценно должен зар аботать осенью. Позиция америк анцев – сначала дать вооружени е, за которое Украина не должна возвращать деньги, и только потом согласно закону о ленд-лизе. Вся военная поддержка США на данный момент осуществляетя согласно выделенному Конгрессом бюджету для помощи Ук раине в борьбе за суверенитет и территориальную целостность. До конца сентября США должны перередать вооружение и боеприпасы в рамках уже выделенного финансирования, а после этого приступить к предоставлению военной помощ и по ленд-лизу. Замечу, что по закону о ленд-лизе США могут по упрощен ной процедуре передавать в долг или лизинг военное оборудовани е/технику Украине.