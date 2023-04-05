С начала текущего года Министерство внутренних дел Азербайджана отменило регистрацию граждан, состоящих на учете в административных зданиях полиции города Баку во избежание затруднений в осуществлении правовых и иных процедур. Это обстоятельство вызвало обеспокоенность многих граждан, которые теперь не обладают никакой регистрацией и стали опасаться, что в будущем могут столкнуться с определенными проблемами.

В связи с этим на днях Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление, в котором заверило граждан о том, что нет оснований для беспокойства в решении этих вопросов. Отмена регистрации граждан в данном заявлении объясняется той причиной, что многие из них не обращались по субъективным причинам за снятием с регистрационного учета в административных зданиях полиции, несмотря на то что впоследствии проживали в домах или квартирах, имеющих соответствующие документы.

Однако, подобное решение затрагивает также граждан, которые фактически не могут нигде зарегистрироваться.

Для внесения ясности в этот вопрос # обратилось к главе Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана, руководителю Евразийской платформы миграционных инициатив Азеру Аллахверанову.

По словам нашего собеседника, вопрос регистрации по месту жительства в азербайджанских реалиях является очень актуальным.

«Местная система государственного управления так устроена, что многие вопросы напрямую зависят от этого нюанса. К примеру, согласно Административно-процессуальному кодексу, гражданин при обращении в судебные инстанции должен указать место своего проживания. Естественно, возникает вопрос – а если у гражданина нет места постоянного проживания и, соответственно, регистрации, то как он может обратиться в суд для решения своих проблем?

В целом система государственного управления нашей страны устроена так, что для урегулирования многих правовых вопросов у гражданина напрямую требуется регистрация по месту жительства. Это выдача социальных пособий, становление на воинский и пенсионный учеты, и др. Это является наследием советского периода и, к сожалению, все еще является реальностью для Азербайджана.

В качестве выхода из данной ситуации есть несколько способов. С января 1997 года в Азербайджане действует закон «О регистрации по месту жительства и месту пребывания». Согласно этому закону, местом жительства является место, где полностью дееспособное лицо постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики — жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, общежитие, дома для престарелых и инвалидов, другие подобные жилые помещения.

А местом пребывания является место, где лицо временно проживает — гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, иное подобное учреждение, а также жилое помещение (свое, родственника, знакомого и пр.), не являющемся местом его жительства.

По вышеприведенному закону граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 60 дней, обязаны в 7-дневный срок (за исключением воскресных и праздничных дней) со дня прибытия заполнить и представить соответствующему государственному органу заявление-анкету. Данный орган должен безотлагательно регистрировать гражданина и производить об этом временную отметку на оборотной стороне его удостоверения личности», — отметил А.Аллахверанов.

По его словам, подобная практика вызывала многочисленные судебные разбирательства и по этой причине в 2003 году Кабинет министров рекомендовал Министерству внутренних дел указывать местом временной регистрации граждан административные здания отделений полиции.

«В те годы подобная практика помогла частично решить возникающие у граждан проблемы. Однако с начала 2022 года процесс временной регистрации граждан в административных зданиях отделений полиции был приостановлен на неопределенное время. Полагаю, это обстоятельство связано с тем, что многие граждане стали злоупотреблять предоставленной им возможностью.

Теперь гражданам рекомендуется пройти регистрацию в местах постоянного проживания или стать на временный учет по какому-либо адресу, что получается не у всех. Есть категория граждан, продавших свое жилье. Естественно, вместе с этим граждане теряют место постоянной регистрации, а в силу многих причин они вынуждены снимать жилье, не имея место постоянного проживания. Это представляет серьезную проблему, так как граждане, не имея места постоянной или временной регистрации, сталкиваются с массой проблем. Данное обстоятельство становится причиной их недовольства по той причине, что для получения социальных выплат, пенсий и прочих вопросов по законодательству требуется регистрация по месту жительства, которую граждане не могут пройти. Эта проблема очень актуальна и требует своего решения. Кроме того, она порождает новые проблемы. Необходимо провести широкий обмен мнениями по данной ситуации в правовой плоскости, изучить международный опыт, рассмотреть варианты по упрощению процесса регистрации в законодательстве, выработать приемлемый механизм. Пока эту тему затрагивают только в СМИ, но вопрос должен найти свое решение. Данная тема должна быть комплексно проанализирована, учтены интересы многих участников этого процесса. Пока что кроме обсуждений в СМИ эта тема дальше не развивается», — сказал эксперт.

Аллахверанов отметил, что в Азербайджане всегда была интенсивна внутренняя миграция.

«Жители сельских районов переселялись в города, и процесс их регистрации нужно регулировать на государственном уровне. С другой стороны, в настоящее время идет процесс возвращения населения в освобожденные от армянской оккупации территории. Это довольно большое число населения страны, которое в свое время сменило место регистрации, но сейчас они должны вернуться в родные края. В свою очередь это требует совершенства механизма, чтобы граждане, не сталкиваясь с административными препонами, смогли пройти регистрацию», — считает он.