К лету наступающего года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель, пообещали аналитики Bank of America. Однако растущая нефть вряд ли усилит позиции нашей валюты в сторону ее роста к доллару, считают аналитики.

Сообщается, что мировой энергетический кризис, подстегнувший цены на уголь и газ, уже ускорил рост нефтяных фьючерсов на биржах Лондона и Нью-Йорка. В следующем году ралли продолжится и будет подкреплено высоким спросом на бензин, дизельное топливо и керосин. Между тем динамика ценового роста уже возвела индексы нефти до весьма высоких значений. По состоянию на 8.43 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent символически выросла на 0,08% — до 84,78 доллара, декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,06% — до 84 долларов.

Как видно, баррель растет в цене и это привело к волне оптимизма по поводу устойчивости нашей валюты в следующем году. Центробанк уже выступил с бодрым заявлением по курсу азербайджанской денежной единицы. Регулятор утверждает, что высокие мировые цены на нефть и растущие валютные поступления укрепляют позиции маната. Но в реальности курс его вряд ли вырастет. По мнению экономиста Вугара Байрамова, даже в случае дорожающей нефти ожидания укрепления маната к доллару и другим иностранным валютам выглядят неубедительно.

«Главный банк тоже не заинтересован в укреплении нашей валюты, — считает экономист. – Поскольку такое способно привести к подорожанию нашего ненефтяного экспорта на внешних рынках. Вот почему укрепление национальной валюты пока не стоит на повестке, хотя основными экономическими факторами, влияющими на обменный курс маната, является именно приток в страну иностранной валюты и ее количество, выставляемое на валютные аукционы Государственным нефтяным фондом. Поскольку значительная доля спроса на валюту удовлетворяется за счет Государственного нефтяного фонда».

С этой точки зрения, говорит в беседе с # аналитик, количество выставляемой на аукционы нефтяным фондом валюты имеет большое значение для удовлетворения спроса на доллары и курса маната. Примечательно на этом фоне то, что положение валют наших торговых партнеров лишь один из экономических факторов влияния, пояснил Байрамов:

«Сегодня мы наблюдаем процессы укрепления доллара к валютам стран, которые являются нашими основными торговыми партнерами в сегменте ненефтяной продукции. В то же время идут процессы обесценивания валют региона на фоне растущего доллара. Американская валюта значительно укрепилась к евро, вернув себе позиции наименее рискованной валюты для инвесторов. Поведение маната зависит от Центробанка. Наш регулятор по-прежнему сохраняет возможность напрямую вмешиваться в этот процесс, а значит, и перспективы курса азербайджанской денежной единицы будут зависеть от ЦБА».

Мировые аналитики ожидают продолжения ценового ралли на рынке углеводородов. Согласно отчету банка Goldman Sachsк, к концу года баррель может подорожать до 90 долларов на фоне укрепления дефицита на рынке нефти. Аналитики банка ожидают, что длительный дефицит может привести к росту спроса на нефть до максимального за всю историю уровня уже в начале следующего года.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ожидает небывало высоких цен: «Мой общий прогноз по ценам на нефть еще в разгар бедствий 2020 года был таков: увидим 200-300 долларов за баррель. Сейчас все повторяют заветное слово «сто». Это пройдет, будут говорить «сто пятьдесят», потом задумаются о большем. Перспектива — вверх. Обеспечила ее финансовая политика США и других стран старого ядра капитализма, состоявшая в том, что нельзя дать упасть ни валютам, ни ценным бумагам. Они будут падать в товарном выражении, то есть в форме роста цен на энергоносители, сырье всех видов, зерно, растительное масло и многое иное», — считает он.