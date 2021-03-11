Почему бы после освобождения Марал Наджарян Матвиенко не обратиться и к Еревану

По сообщению армянских СМИ, гражданка Ливана Марал Наджарян была освобождена азербайджанской стороной. Как сообщила депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, Марал Наджарян удалось вернуть из плена в Азербайджане благодаря работе правительства Ливана, отдельных лиц в Армении, а также спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, которая лично связывалась с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

Вероятнее всего в освобождении Наджарян решающую роль сыграло обращение Матвиенко к спикеру парламента Азербайджана. Наджарян была взята в плен после 10 ноября в Шуше. По утверждению армянской стороны, Наджарян прибыла в Шушу для того, чтобы забрать свои личные вещи. Сам факт нахождения гражданки Ливана на азербайджанской территории уже вызвал множество вопросов. Хотя армянская сторона утверждает, что Наджарян приехала в Армению после взрыва в Бейруте 4 августа прошлого года для последующего проживания в Шуше, у соответствующих ведомств Азербайджана имеются доказательства, что она вместе с мужем воевала против азербайджанской армии в рядах оккупантов.

Армянские военнослужащие, которые оказались в плену до подписания Трехстороннего соглашения о прекращении огня, считаются военнопленными и подлежат обмену, однако азербайджанская армия после 10 ноября перехватывала на освобожденной от оккупации территории несколько десятков вооруженных армян.

Переход вооруженных армян на территорию Азербайджана после объявления и начала действия Трехстороннего соглашения от 10 ноября и их попытка войти в боестолкновение с азербайджанской армией означает, что они являются диверсантами и террористами, на которых не распространяется действие подписанного документа. В случае с Наджарян на Азербайджан было оказано воздействие со стороны спикера Совета Федерации России. Также сыграло роль, что Наджарян является женщиной, и азербайджанская сторона продемонстрировала гуманность в отношении ливанской армянки.

Помимо этого, с разрешения Азербайджана на освобожденных территориях осуществляются поиски останков погибших армянских военнослужащих. Но этому процессу должно предшествовать предоставление со стороны Армении карт заминированных участков. С момента заключения Трехстороннего соглашения зафиксированы случаи подрыва на минах гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, а также российских миротворцев. Если спикер Совета Федерации России ходатайствует по армянской просьбе перед Азербайджаном за возвращение ливанской армянки, то почему бы Матвиенко не поднять перед Ереваном вопрос о предоставлении Баку карт заминированных участков? Ведь это гораздо важнее, чем возращение одной ливанской армянки…