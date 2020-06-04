Почему Берлин отвернулся от выгодного проекта Nord Stream 2

Польское антимонопольное ведомство (UOKiK) завело дело против «Газпрома» и собирается оштрафовать российскую компанию на 50 миллионов евро за то, что та отказалась сотрудничать и не предоставила информацию в рамках расследования Варшавы относительно проекта «Северный поток-2» (СП-2).

Польша поднимает вопрос о нарушении проектом антимонопольного законодательства Европы с 2016 года. Тогда UOKiK не позволил «Газпрому» и его европейским партнерам (Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV) создать совместное предприятие по СП-2. Изначально предполагалось, что европейские игроки получат по 10 процентов в проектной компании Nord Stream 2, а «Газпром» — 50 процентов. Однако из-за запрета польского антимонопольного регулятора планы реализовать не удалось. В 2017 году стороны нашли выход из ситуации: европейские компании заключили с «Газпромом» соглашение о финансировании проекта и стали его кредиторами. Российский монополист оказался единственным акционером проектной компании.

О том, почему проект СП-2 настолько политизирован, а также о решении правительства Польши рассказал в интервью # профессор СПбГУ, Станислав Ткаченко.

— Как сообщают разные СМИ, Германия отказывается от части проекта СП-2 и он будет заполняться на половину. Что собственно происходит с этим проектом?

— На этот вопрос есть четкий формально-юридический ответ, но пока нет никакого другого. С правовой точки зрения Германия долгое время помогала «Газпрому» реализовывать контракт на постройку второго газопровода по дну Балтийского моря, в котором была и продолжает быть крайне заинтересована. Берлин, например, строго не преследовал «Газпром» за нарушение запланированных сроков строительства и желание не следовать антимонопольному законодательству ЕС, требовавшему от «Газпрома» либо продать оператора СП-2, либо зарезервировать половину объема прокачиваемого газа для независимых производителей. Казалось бы, пандемия коронавируса и нарастающий экономический спад дают Германии дополнительные причины для продолжения такого либерального подхода к «Газпрому» как привлекательному стратегическому партнеру. Но в предыдущие три месяца произошло что-то важное, что заставило Германию следовать букве закона и фактически перейти в число противников «Газпрома». Что именно произошло – мы пока не знаем.

Если мы вспомним, что Россия владеет «Газпромом» на 50,2 процента, а примерно 40 процентов акций этой компании в виде американских депозитарных расписок принадлежат сегодня иностранным компаниям и банкам, то рассмотрение вопроса об отношении Германии с СП-2 еще более усложняется. Например, становится трудно говорить о том, что Германия присоединилась к США, стремящимся наказать Россию (в лице «Газпрома»), скажем, за Крым. Ведь проигравшими в случае замедления строительства СП-2 оказываются множество иностранных, в том числе германских банков и инвесторов. Очевидно, что сугубо формальными причинами решение Германии (кстати, пока еще только анонсированное, но не состоявшееся) объяснить нельзя. Нужно анализировать политический ландшафт, на котором процессы происходят.

— Почему вокруг данного проекта столько шума и Германия отказывается от своей выгоды, ведь данный проект делал эту страну газовым хабом в ЕС?

— Думаю, что на решение Германии усложнить «Газпрому» реализацию важного для Берлина и Москвы проекта повлияли несколько причин.

Первая – недовольство в ЕС (особенно в Польше и странах Балтии) особыми отношениями «Газпрома» и Берлина, в результате которых Германия превращается в главный хаб для распределения и торговли российским трубопроводным газом в Европе.

Вторая – снижение финансовой привлекательности проекта СП-2 для Германии в условиях пандемии и наступающего экономического кризиса. Цены на природный газ на европейском рынке экстремально низкие, поэтому сражаться за новые контракты сегодня нелогично.

Третья – явное желание не обострять отношения Берлина с Вашингтоном в период политической неопределенности накануне президентских выборов в ноябре 2020 года. США активно расчищают пространство в Европе для своего СПГ, и Германия, видимо, решила, что в США по достоинству оценят ее усилия по снижению предложения на европейском рынке природного газа из России. Более конкретно проблематику СП-2 Берлин будет обсуждать с новой администрацией США.

Думаю, что есть и еще одна, четвертая, внешнеполитическая причина. Одним из последствий пандемии стало усиление позиций Китая в Европе, а также ускорившееся сближение Китая и России. Не многие эксперты обратили внимание на показательный факт – в первом квартале 2020 года объемы мировой торговли падали, а вот показатели торговли России и Китая росли и достигли рекордных объемов – 25,35 млрд долл за три месяца при увеличении российского экспорта и снижении импорта из Китая.

В дипломатическом плане отношения двух стран переживают подъем. Например, Москва лишила Вашингтон иллюзий усадить Китай за стол переговоров в рамках планировавшегося трехстороннего соглашения о сокращении ядерных вооружений вместо СНВ-3, чей срок действия истекает в начала 2021 года. Идея союза России и Китая на антиамериканской основе, казавшаяся нереальной еще несколько лет назад, уже не представляется несбыточной. Оказание давления на Россию через создание трудностей приближенной Кремлю компании («Газпрому») – вполне в духе современной американской дипломатии, активно использующей санкции для того, чтобы оттолкнуть Россию от Китая.