Почему Азербайджан не поднимает вопрос военнопленных первой Карабахской Войны?

15 декабря 2020 года Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными, захваченными во время Второй Карабахской Войны.

Согласно информации Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, обмен пленными проводился по принципу «всех на всех».

Как известно, в армянском плену находились тысячи азербайджанцев, попавших в руки врага еще во время первой Карабахской войны. Об их количестве несколько лет назад рассказывал бывший руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Фирудин Садыгов. По его словам, в базе данных госкомиссии сосредоточена информация на 4031 человека, числящегося без вести пропавшими. Как сообщил Садыхов, в госкомиссии было собрано большое количество материалов, свидетельствующих о том, что многие из тех, кто разыскивается, были пленены или взяты в заложники армянскими вооруженными силами, содержались на оккупированных территориях Нагорного Карабаха и в прилегающих к нему районах, либо были вывезены на территорию Армении. (anl.az/down/meqale/zerkalo/2012/dekabr/282525.htm).

Мы решили выяснить, подразумевал ли принцип обмена пленными «всех на всех» также возвращение азербайджанских граждан, попавших в плен во время I Карабахской войны. Установлены ли места их нахождения? Были ли возвращены лица, объявленные без вести пропавшими после военных действий начало 90-х?

К сожалению, в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести отказались ответить на наши вопросы. Но на наш вопрос ответил член этой комиссии, депутат Азай Гулиев.

«Вопрос о возвращении военнопленных I Карабахской войны, постоянно находится в центре внимания рабочей группы. Мы поднимали данный вопрос и после обмена пленных перед Международным комитетом Красного Креста. А что касается того, были ли возвращены лица, объявленные без вести пропавшими, то я не обладаю этой информацией», — сказал «Зеркалу», член комиссии депутат Азай Гулиев.

Глава Национального Комитета Хельсинкской Гражданской Ассамблеи Арзу Абдуллаева не верит в то, что в армянском плену могут оставаться участники I Карабахской войны. «Военные действия закончились двадцать пять лет назад. Не думаю, что в армянском плену до сих пор находятся наши граждане. Мы пытались найти хотя бы детей, попавших тогда в плен. Но нам это не удалось. Наверное, они погибли. Ведь во время войны было совершено столько зверств», — сказала Арзу Абдуллаева.

В любом случае, соответствующие структуры Азербайджана должны поинтересоваться судьбой пленных, и потребовать от армянской стороны хотя бы информацию об этих людей. А вдруг кто-то остался жив, несмотря на зверства и в условиях рабского труда? Нельзя лишать людей шанса вернуться на свою Родину. Надеемся, Госкомиссия поднимет данный вопрос: ведь информация у них есть, и непонятны причины, которые могут помешать Азербайджану потребовать своих же граждан. Этого можно добиться и через российских миротворцев. Они же сюда не школы для армянских сепаратистов строить пришли…