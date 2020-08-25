Почему Азербайджан не отказался от «Кубка моря»? – К визиту Шойгу в Баку

25 августа в Баку с рабочим визитом прибывает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Официально отмечается, что в этот день в Баку ожидается открытие конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр. Для участия в них уже несколько дней назад в азербайджанскую столицу прибыли малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань», а также спасательное буксирное судно «СБ-738» Каспийской флотилии ВМФ России. Международный конкурс «Кубок моря» продлится до 4 сентября.

С одной стороны, вроде бы все понятно — давно запланированное событие, но с другой — как-то все это слишком диссонирует с происходящим в Азербайджане в последнее время. Начиная с Товузских событий, и особенно после обнаружения факта поставок в те дни вооружений в Армению, отношение к руководству России изменилось в худшую сторону у общественности и, как будто, у правящих кругов Азербайджана (вспомним звонок Алиева Путину).

Началось демонстративное сближение с Турцией, четко поддержавшей Азербайджан во время столкновений, прошли широкомасштабные совместные учения с армией Турции, и вдруг — визит Шойгу.

Кстати, из-за пандемии коронавируса в «Кубке моря» в этом году не примут участие команды Ирана и Казахстана. Чем не причина и для Азербайджана? Могли бы уже несколько недель назад отменить его проведение, сославшись на то же самое. Ну, можно было, хотя бы с учетом последних обстоятельств, отменить визит первого армейского лица РФ, заменить его кем-то менее заметным, и сами эти «игры», если и не отменить в Баку, то отложить, или перенести в другой город (Астрахань?), или, на худой конец, пересмотреть их программу и провести их хотя бы с минимумом демонстративности.

А вот какой представляется вся эта ситуация известному политологу, депутату Расиму Мусабекову: «Отношения с Россией могут складываться лучше или хуже, но география диктует реалии, которые делают диалог с Москвой безальтернативным. Даже Украина после аннексии Крыма вынуждена вести диалог с Москвой по ситуации в Донбассе. И она даже не прервала дипломатические отношения с Россией. Президент Ильхам Алиев выразил президенту РФ Путину наше неудовольствие и озабоченность поддержкой агрессивных действий Армении поставками оружия. Думаю, что и диалог глав МО и глав МИД будет достаточно напряженным. Но при всех случаях свои действия по военному и дипломатическому противодействию Армении мы должны осуществлять исходя из полной информации о позиции, которую в зависимости от ситуации займет Москва. Сам визит малых артиллерийских кораблей РФ в связи с «Кубком моря» особого значения не имеет.

На Каспии ВМФ РФ доминирует. Другой силы здесь нет и взаимодействовать придется, тем более принимая во внимание наши сложные отношения и споры с Ираном и Туркменистаном по неразграниченным интересам на шельфе».

Кстати, в воскресенье в Москве находился глава Минобороны Армении Давид Тоноян, и с ним там встретился Шойгу. «Агрессивная риторика и военные шаги некоторых стран направлены на милитаризацию и дестабилизацию региона», — заявил ему Тоноян, очевидно имея в виду Азербайджан. В свою очередь Шойгу подчеркнул «важность шагов, направленных на укрепление стабильности со стороны всех стран». Министры подчеркнули стратегический характер армяно-российских отношений, обсудили и договорились о предстоящем военном сотрудничестве.

Напомним еще раз, это все происходило прямо накануне визита Шойгу сюда.

Кроме того, в тот же день Армения и Россия подписали соглашения вокруг авиационного парка республики, сообщило посольство Армении в РФ.

«23 августа на площадке военно-патриотического парка «Патриот» между Министерством обороны Армении и Объединённой авиастроительной корпорацией (ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех) состоялось подписание нового соглашения», — говорится в сообщении дипмиссии. Отмечается, что на подписании присутствовали глава Минобороны Армении Давид Тоноян и посол Армении в РФ Вардан Тоганян. По имеющимся данным, соглашение касается модернизации авиационного парка ВС Армении, в который, как известно, входят также Су-25.

Комментируя этот момент # Расим Мусабеков отметил:

— Это может означать лишь то, что Москва намерена и далее укреплять свой «армянский форпост». При всех случаях нам важно до того, как предпринять новые шаги по укреплению военно-политического союза с Турцией, провести глубокий и откровенный диалог с Москвой. Чтобы далее не было недопониманий причин поведения сторон.