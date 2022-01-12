С самого начала казахстанских событий мы отметили, что эти процессы очень уж напоминают январские события 1990 г. в Баку. И есть некоторые детали, которые подтверждают, что мы не ошиблись.

Во-первых, «героем» этих событий вновь является российская армия – да, в очередной раз мирные люди оказались, как говорится, тет-а-тет с профессиональной и вооруженной до зубов армией.

Во-вторых, и тут был отдан приказ открыть огонь на поражение без каких-либо предупреждений. Заметим, что этот приказ отдал действующий президент Токаев. И во время кровавых январских событий было именно так – армия открыла огонь по безоружному населению.

В-третьих, во время и этих кровавых событий погибли не только взрослые люди, но и дети — несовершеннолетние. На днях погиб еще один одиннадцатилетний ребенок.

В-четвертых, армейские части, которые участвовали в подавлении протестов в Баку, были укомплектованы из людей армянского происхождения. И во время казахстанских событий Армения проявила заметную активность. То говорили, что премьер-министр Армении обсуждал казахстанскую проблему с президентом Владимиром Путиным, то писали, что Ереван отправил в Казахстан военный контингент с численностью более 100 человек.

Конечно, в принципе, можно сказать, что и Армения является членом ОДКБ, поэтому ничего случайного нет в том, что она проявляет определенный интерес к казахстанским событиям. Но это кажется логичным только с формальной стороны. На самом же деле, все обстоит по-другому. Сближение тюркских республик беспокоило и Армению. Поэтому, чтобы помещать этому процессу Армения была готова на все. Помнится, во время перестройки для расследования фактов коррупции Михаил Горбачев отправил в Узбекистан группу следователей, среди которых были и люди армянского происхождения. Так вот, эти люди за короткое время, как говорится, «перевернули» весь Узбекистан. Дело дошло даже до межнационального конфликта, в результате которого турки-месхетинцы были изгнаны из Узбекистана…

И теперь в Ереване считают, что в казахстанских событиях надо поддержать Россию, потому что Москва и беспринципная казахстанская власть, чтобы удержать Казахстан в своих руках, готовы остановить даже сближение с тюркским миром.

Сейчас российские медиа пишут, что якобы Москва выбила Казахстан из цепи тюркского мира. На самом деле, в свое время в ОДКБ обращались Беларусь и Кыргызстан, но Москва не стала вмешиваться во «внутренние дела» своих партнеров. Но во время казахстанских событий сразу отреагировала. В чем дело? Что же происходит?

Выходит, что наступило время, чтобы жестко отреагировать на события, происходящие в турецкой плоскости. Даже ходят слухи, что Москва, наращивая свои войска в украинском направлении, попыталась отвлечь западный мир от своих истинных намерений.

Мы пока не можем однозначно утверждать, так ли это? Но можно сказать одно: в мире в последнее время происходят весьма интересные процессы. Как мы уже заметили в предыдущих статьях, после второй встречи с президентом Байденом, Путин сочинил доктрину безопасности из семнадцати пунктов, потребовав остановить расширение НАТО на Восток. Запад воспринял это как ультиматум, начал на дипломатическом уровне активно поддерживать Украину. Думается, что на этом фоне казахстанские события вовсе не случайность. Вдобавок, чувствуется, что эти события будут носить системный характер, потому что президент Беларуси Лукашенко предупредил, что следующим адресом для миротворцев ОДКБ может быть Узбекистан. Пока же можно сказать, что под видом миротворцев Россия наращивает свои войска в постсоветском пространстве. Президент Казахстана заявил, что якобы в течении десяти дней российские войска уже покинут Казахстан. Но спрашивается: неужели невозможно было стабилизировать ситуацию собственными усилиями? Ведь Казахстан имеет свою собственную армию. Может Токаев с самого начала понимал, что казахская армия не будет открывать огонь по мирному населению без предупреждения?..

Сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого не исключен геополитический торг. В любом случае, станет известен ответ на требования Москвы об отказе от расширения НАТО на Восток. Уже не раз было заявлено, что стать членом какой-то военно-политической организации — есть суверенное право каждого государства. В отличие от России страны — члены НАТО не решают подобные вопросы своими «миротворцами» или военными подразделениями…